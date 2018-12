“Basta botti” anche senza ordinanza

“Sappiamo che è ‘goccia in un mare’ (al pari di una ordinanza difficile da fare rispettare) ma ci appelliamo almeno alla sensibilità delle singole persone”.

L’invito a festeggiare senza petardi, a Sesto Calende, arriva da Pro Loco e Associazione Commercianti.

Anche in assenza di un’ordinanza in materia, le due organizzazioni fanno appello alla responsabilità dei cittadini al fine di evitare o almeno limitare l’utilizzo dei petardi in queste giornate di festa: “invitiamo a segnalare in particolare quelle vie dove l’esplosione di botti crea particolare disagio a persone ed animali“.