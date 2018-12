Bimba cade e batte la testa, portata in ospedale a Bergamo

Una bimba di 5 anni è stata trasferita in ospedale a Bergamo (centro pediatrico di riferimento) dopo un urto violento al capo.

È successo a Luino poco prima delle 16.30: la bimba è caduta e ha battuto la testa, sul posto sono intervenute automedica ed ambulanza del sistema Areu 118.

La piccola era nota a Bergamo per una precedente patologia, è stata dunque per precauzione trasferita – cosciente – al Papa Giovanni XXIII, con l’elisoccorso. È in codice giallo, non in immediato pericolo di vita.