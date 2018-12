Bimbi in auto più sicuri senza giacca

Se all’esterno giacche e giacconi proteggono i bambini dal freddo, dentro l’auto questi strati pesanti potrebbero limitarne la sicurezza in auto.

A parlare di vero e proprio rischio di queste coperture particolarmente ingombranti sono i tecnici della sicurezza per la tutela dei bimbi a bordo, ricordando che per essere completamente efficace, il sistema di chiusura del seggiolino deve aderire il più possibile al corpo del bambino. In caso di incidente, o comunque di forte impatta, la protezione offerta dalle cinture, per gli adulti, e a maggior ragione per i bambini, dipende dall’aderenza del sistema di chiusura al corpo. Aderenza sicuramente limitata nel caso di vestiti ingombranti. Soprattutto per i più piccoli che non contano su un sistema di cinture autobloccanti come quelle utilizzate per i più grandi (dai 3-4 anni a salire).

Come mantenere al caldo il bimbo e garantirgli al contempo il massimo della sicurezza?

SACCO OVETTO

Per i neonati e i bambini più piccoli, quelli che viaggiano nelle così dette “navette”, o negli “ovetti”, dei validi alleati sono gli appositi “sacchi”, dei veri e propri “sacchi a pelo” di diverso materiale a seconda della stagione, tutti con buchi strategici per il passaggio delle cinture. In questo modo il sistema di chiusura “entra nel sacco” e risulta ben aderente al corpo.

Il sacco poi si può tenere chiuso se fa freddo, o aprirlo facilmente nei percorsi più lunghi, quando l’abitacolo si scalda, senza mai slacciare il bambino.



MULTISTRATO

Così come per il gioco all’aria aperta, il principio di vestire i bambini “a strati” o “a cipolla”, aiuta anche a in auto. Sia per proteggersi dal freddo, sia in termini di sicurezza. Felpe pesanti o giacche leggere permettono al sistema di chiusura di aderire bene al corpo del bambino e allo stesso tempo lo tengono al caldo dentro l’auto in corsa, mentre la giacca più pesante sarà utile all’esterno.

TOGLIERE LA GIACCA

Gli esperti di sicurezza dei seggiolini auto consigliano quindi ai genitori di togliere le giacche ingombranti prima di legare i bambini in al seggiolino. E se l’auto è rimasta ferma a lungo e risulta fredda, una volta agganciato il piccolo al sistema di sicurezza si può subito rimettere la giacca al bimbo “al contrario”; facendo scivolare le braccia nelle maniche.

Con l’aumentare della temperatura all’interno del veicolo durante il tragitto, la giacca può essere tolta in modo facile e veloce, e soprattutto senza mai slacciare il bambino o con manovre da contorsionista del genitore. Per la massima sicurezza e il massimo comfort di viaggio di tutta la famiglia.