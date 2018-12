Caja: “I miei giocatori sono persone super”

A Natale sono tutti più buoni, anche l’inflessibile Attilio Caja, il colonnello che ogni domenica guida dalla panchina gli uomini della Openjobmetis che nell’ultimo anno solare hanno scalato le gerarchie del basket italiano pur con un budget lontano anni luce da quello delle favorite per lo scudetto.

Ieri sera (lunedì 17 dicembre) il coach pavese affiancato dal dg Andrea Conti ha “accarezzato” con parole importanti i suoi giocatori con il discorso pronunciato in occasione della tradizionale cena degli auguri natalizi alle Ville Ponti. «I miei ragazzi non sono i più bravi ma sono persone migliori di tanti altre. Persone serie che hanno un grande senso di responsabilità e che lavorano seriamente e duramente in palestra. Credetemi, nella mia carriera di farabutti ne ho visti tanti: loro invece sono di un’altra pasta, sono super. E anche in campo, la personalità e la serietà fanno la differenza».

Andrea Conti e Attilio Caja

Alla serata ha partecipato la squadra al gran completo oltre a tutti gli staff societari e un buon numero di sponsor e consorziati. Presenti anche i massimi dirigenti a partire dal presidente Marco Vittorelli, da Alberto Castelli e da Toto Bulgheroni. Presenti anche l’ad di Openjobmetis, Rosario Rasizza, e Gianfranco Ponti, le due personalità che – ci si augura – possano entrare direttamente in società acquistando una parte delle quote oggi nelle mani di “Varese nel Cuore”. All’appuntamento ha presenziato anche il sindaco, Davide Galimberti.