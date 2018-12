Un “calendario dell’avvento” speciale per la Openjobmetis

La netta vittoria su Torino ha consegnato alla Openjobmetis un clamoroso terzo posto in Serie A, al pari con Cremona. Davanti ai biancorossi ci sono soltanto le due principali favorite per la corsa scudetto, l’imbattuta Milano (10 su 10) e Venezia che ha perso due sole volte: contro l’Olimpia e proprio contro Varese.

Galleria fotografica Openjobmetis - Fiat Torino 4 di 29

Ora però sul calendario della squadra di Attilio Caja c’è una settimana di rara intensità, praticamente da playoff, con tre partite importanti e intriganti, una più dell’altra. E con la variabile dell’innesto di Jean Salumu, il giocatore belga firmato nei giorni scorsi e ormai pronto a vestire la canottiera numero biancorossa con il numero 10. Vediamo quindi questo particolare “calendario dell’avvento” in casa varesina.

OGGI – LUNEDÌ 17



Inatteso riposo dopo il successo di Torino: coach Attilio Caja ha concesso una giornata di relax nonostante la partita di mercoledì in coppa. In serata alle Ville Ponti la tradizionale cena di Natale con società e sponsor.

MARTEDÌ 18

La Openjobmetis si allenerà all’Enerxenia Arena in giornata: il volo per Alghero con a bordo la squadra decollerà infatti alle 21,15 da Linate. In tempo per atterrare e raggiungere l’albergo.

MERCOLEDÌ 19

Fiba Europe Cup: Sassari – Varese (20,30)

Squadra in campo al PalaSerradimigni dove è in programma la 2a giornata della seconda fase di Fiba Europe Cup. Partita complicata per i biancorossi che sono già caduti sul parquet sardo in campionato lo scorso 14 ottobre (QUI l’articolo). Caja farà esordire Salumu («giocherà tanto» ha detto domenica) ma avrà a disposizione anche Bertone visto che in coppa sono ammessi sette stranieri. Il Banco Sardegna è reduce dalla sconfitta di un solo punto al supplementare con Milano ma ha vinto all’esordio nel girone di Fiba Europe in Olanda, contro il Groningen. Chi vincerà il derby italiano sarà quindi in vetta solitaria in Europa. Occhi anche sul Forum dove l’Armani Exchange sfida il Bayern Monaco in Eurolega.

GIOVEDÌ 20



Volo di ritorno da Alghero nel primo pomeriggio e giornata quasi certamente votata al relax (anche se nei tempi morti non si esclude un approfondimento tattico sul match contro Milano). Al rientro in città, probabilmente, la squadra non si allenerà salvo decisioni diverse da parte di Caja.

VENERDÌ 21

Prevista una doppia seduta di lavoro per Cain e compagni: pesi e tiro al mattino, allenamento a 360 gradi nel pomeriggio a Masnago. Poi occhi alla televisione per osservare la partita di Eurolega dell’Armani Exchange impegnata in trasferta al Pireo contro l’Olympiacos.

SABATO 22



Consueto programma del sabato: un allenamento posizionato a metà giornata, su per giù all’ora di pranzo. Poi a letto presto, che all’indomani c’è la partitissima.

DOMENICA 23

Serie A: Milano – Varese (17,30)

Big match tra prima e terza del campionato al Forum di Assago. Olimpia con il dubbio Gudaitis che ha rimediato due giornate di squalifica (rissa con Thomas a Sassari) ma farà ricorso. La Openjobmetis partirà al mattino da Varese (o prima o dopo la seduta di tiro) e attenderà la partita in un hotel nei pressi del Forum. Poi tutti in campo alla ricerca di un miracolo di Natale. Previsto traffico corposo di tifosi sulla A-8.

LUNEDÌ 24

Vigilia di Natale al lavoro per squadra e staff. Ancora da definire orari e programma nel dettaglio, ma è vigilia anche di partita: bisognerà preparare il derby con Cantù, con i brianzoli che domenica giocheranno a Desio con Venezia (20,45).

MARTEDÌ 25

Serie A: Varese – Cantù (17,00)

Buon Natale a tutti? Sì, ma solo in caso di vittoria nel derby. Si gioca in orario infame – permetteteci il termine, vista la giornata – alle ore 17. Per i vincitori sarà un Natale memorabile, per gli sconfitti il panettone andrà di traverso.