La Openjobmetis si scatena al momento giusto: Torino travolta nel finale

La tempesta perfetta, a Masnago, scatta nell’unico momento in cui Torino “ripone l’ombrello e mette via l’impermeabile”, diventando quindi più vulnerabile. A 5′ dalla fine del match tra Openjbometis e Fiat, i biancorossi scatenano un break di 17-3 che stoppa le poche velleità ospiti e permette di regalare un’altra serata da sogno alla gente di Masnago (77-60 il finale).

Galleria fotografica Openjobmetis - Fiat Torino 4 di 29

Quarta vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Caja, che rispetta il pronostico della vigilia e mette nel sacco anche un Auxilium che continua a cercare giocatori nuovi senza però mai trovare il bandolo della matassa. E in questa Serie A, una squadra organizzata conta molto di più di un gruppo ricco – sulla carta – di talento ma completamente slegato nei sui componenti. Varese non ha neppure avuto bisogno di mettere i motori al massimo, salvo in quel gran finale resosi necessario da una rimonta improvvisa degli ospiti, tornati a -3 prima di crollare sotto i colpi del collettivo biancorosso.

L’Openjobmetis ha mandato quattro uomini in doppia cifra, dominato il confronto a rimbalzo, chiuso magnificamente il saldo tra assist (21) e palle perse (9): numeri che permettono di ammortizzare una serata così così dall’arco ma anche di sottolineare come questa squadra sia risultata ben superiore a un’avversaria ricca ma confusa e ingarbugliata. E poi c’è stata l’energia, variabile difficile da imbrigliare nelle statistiche ma riconosciuta dal “santone” Larry Brown secondo il quale – giustamente – i diavoli in biancorosso hanno avuto sempre una marcia in più sul piano atletico.

Il tutto, va ricordato, con un uomo in meno nelle rotazioni (Ferrero, sempre ai box) e senza il nuovo acquisto Salumu tenuto in naftalina da Caja che ha preferito riproporre Bertone, tornato a minutaggi e fatturati “domenicali” dopo l’exploit di coppa. Per il belga quindi non ci sarà esordio più impervio: giocherà a Sasssari mercoledì in Fiba Europe per poi essere catapultato in campo domenica contro Milano, al Forum. Battesimo di fuoco all’interno di una squadra che, se guarda la classifica, è a serio rischio vertigini. E sogni d’oro.

.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

OPENJOBMETIS VARESE – FIAT TORINO 77-60

(22-14, 39-29; 60-48)

VARESE: R. Moore 12 (3-3, 2-6), Avramovic 13 (5-6, 1-8), Scrubb 16 (4-4, 2-8), Archie 17 (1-3, 5-10), Cain 9 (4-5); Iannuzzi 2 (1-3), Natali 6 (2-6 da 3), Tambone (0-2 da 3), Bertone 2 (1-2). Ne: Gatto, Verri, Ferrero. All. Caja.

TORINO: Carr 6 (0-3, 2-3), D. Moore 10 (3-4, 1-6), Delfino 15 (2-2, 3-8), Wilson 4 (2-4, 0-2), Cusin 6 (3-5); Hobson 15 (2-3, 3-8), Poeta (0-1), McAdoo 4 (2-4), Jaiteh. Ne: Anumba, Guaiana, Portannese. All. Brown.

ARBITRI: Sabetta, Borgioni, Bongiorni.

NOTE. Da 2: V 19-26, T 14-25. Da 3: V 12-40, T 9-28. Tl: V 3-4, T 5-10. Rimbalzi: V 38 (10 off., Cain 11), T 26 (Delfino 5). Assist: V 21 (Avramovic 11), T 17 (Cusin 4). Perse: V 9 (Avramovic 3), T 13 (Carr 4). Recuperate: V 7 (Archie 2), T 8 (Hobson, McAdoo 2). Usc. 5 falli: nessuno. Spettatori: 4.139. Incasso: 61.866 euro.