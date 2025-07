L’Ordine dei Consulenti del lavoro di Varese per la parità di genere e salariale

Parità di genere e salariale il tema al centro dell’Assemblea annuale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Varese che si è svolta nel pomeriggio di ieri – lunedì 30 giugno – alle Ville Ponti.

«Competenza tecnica, rigore etico e visione civile guidano il nostro operato quotidiano nel mondo del lavoro al fianco di aziende e dipendenti – ha detto alla platea il presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Varese Michele Frattini – Per questo è nostro dovere essere protagonisti del cambiamento, anche sul tema della parità di genere che è insieme spina e fiore del nostro tempo».

La differenza retributiva tra uomini e donne, a parità di ruolo e competenze, è ancora una realtà radicata e più marcata proprio nei ruoli apicali, dove la rappresentanza femminile è più scarsa.

«Occorre agire, correggere, progettare soluzioni strutturali per risolvere una questione che non è solo etica ma ha valore economico, sociale e reputazionale», ha aggiunto Frattini elencando i vantaggi in termini di capacità di attrarre e trattenere talenti, riduzione dei costi legati al turnover e il miglioramento della produttività e dell’immagine aziendale. Così una reale equità retributiva si traduce in un reale e non trascurabile vantaggio competitivo e contribuisce a una società più equa.

«La nostra è una professione che non si limita a calcolare – ha aggiunto Frattini – Noi costruiamo equilibri, generiamo fiducia, rendiamo reale il diritto al lavoro. E questo significa anche far avanzare la parità». Gli strumenti sono molteplici, dai contratti ai cedolini paga, passando per sistemi premianti alle scelte strategiche delle aziende, senza trascurare l’applicazione di indicatori quali il sistema di certificazione della parità di genere previsto dal PNRR, l’utilizzo dell’ESG nelle valutazioni d’impresa e la proposta di percorsi di formazione e consulenza dedicati alla cultura della parità.

All’interno dell’assemblea, ha riscosso molto interesse da parte dei tanti partecipanti il momento formativo intitolato: “Molestie e rischi connessi alle differenze di genere – Etica della differenza e il ruolo del Consulente del Lavoro”, illustrato dalla consigliera nazionale Cdl Antonella Ricci, dalla Consigliera di parità della Provincia di Varese, Anna Danesi e da Pasquale Vella, direttore dell’Inail di Varese.

Della parità di genere da intendere “non come un favore al genere femminile ma una scommessa collettiva per un Paese migliore” hanno parlato anche alcuni ospiti dell’assemblea dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Varese, a cominciare dai presidenti provinciali dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Lecco e Novara, rispettivamente Matteo Dell’Era e Annalisa Coda Zabetta. Presenti anche il Comandante della Guardia di Finanza di Varese, Colonnello Fabrizio Rella, i presidenti di Ancl regionale – Andrea Fortuna – e provinciale – Ferdinando Butto – e alcuni rappresentanti dell’Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Varese e Busto Arsizio: Luigi Castagna, Teresa Piscioneri e Veronica Carrettoni.