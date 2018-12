Caja: «Vittoria di abnegazione e ritmo»

La Openjobmetis vince ancora. La vittima dei biancorossi è la Fiat Torino, sconfitta a Masnago 77-60 in una gara condotta con personalità sin dai primi minuti.

Alla fine della partita, il coach biancorosso Attilio Caja fa ancora una volta i complimenti ai suoi ragazzi: «Avevo detto che temevamo questa partita, dopo le due vittorie in trasferta su campi difficili. Anche oggi i ragazzi sono stati eccellenti per abnegazione e ritmo. Qualche volta facciamo errori, ma è perché diamo un ritmo molto alto alla nostra partita. La soddisfazione più grande è vincere nonostante il trenta per cento da tre punti. Non voglio che i giocatori rifiutino tiri, ma questo ci dice che abbiamo ancora tanti margini di miglioramento. Avere solo nove palle perse, contro ventuno assist, è un altro motivo di orgoglio».

Le prossime settimane saranno molto intense per i biancorossi, come spiega coach Caja: «Dobbiamo lavorare ancora a testa bassa e guardare avanti. Pensiamo a Milano, ma soprattutto a Cantù il giorno di Natale: vogliamo farci un bel regalo. Sono realista, farei la firma e le capriole, anche se non sono capace, per una vittoria nel derby. A Sassari ci sarà Salumu, farà tanti minuti e sarà importante per affinare la squadra, questo è anche lo scopo della Coppa».

La leggenda del basket, allenatore della Fiat, Larry Brown, analizza amaramente la gara: «Sono molto deluso della sconfitta; abbiamo iniziato male e non abbiamo avuto l’energia che ha messo in campo Varese. Nel primo tempo siamo stati fortunati a stare solo sui dieci punti di margine. Varese ha dominato sotto i tabelloni. Siamo tornati bene sotto muovendo bene la palla e prendendo tiri aperti, anche se l’errore di Delfino. Nel finale siamo stati disorganizzati e Varese ha chiuso la gara. Abbiamo perso diverse gare come queste. La cosa più importante però credo che non mettiamo in campo la stessa energia degli avversari; questo è solo colpa mia, di nessun altro».

Mvp per i tifosi alla Enerxenia Arena è stato Thommy Scrubb: «E’ stata una vittoria di squadra, soprattutto quando c’è stato da stringere i denti nell’ultimo quarto. Io devo cercare di difendere il meglio possibile e fare canestro quando tiro. Ci alleniamo tutti i giorni molto bene, siamo concentrati sul gioco di squadra e cerchiamo di fare il massimo in difesa e in attacco, solo così possiamo giocarcela con tutti. Ci aspettano due gare difficili, Milano è una squadra molto forte ma vogliamo dimostrare di poter stare nelle zone alte della classifica».