Varese-Cantù, scatta il divieto di trasferta

Il derby di Natale del campionato di basket di Serie A sarà senza tifosi ospiti. Il match tra Openjobmetis Varese e Acqua San Bernardo Cantù in programma nel discutibile orario delle 17, il 25 dicembre, è stato infatti vietato dalla Prefettura con una delibera diramata quest’oggi, venerdì 21.

Una scelta prevedibile per tante ragioni: nelle ultime stagioni è sempre scattato il divieto “incrociato” di trasferta (nessun brianzolo a Masnago, nessun biancorosso al PalaDesio), reso ancora più ferreo dopo gli scontri al “Franco Ossola” tra gli ultras di Varese e Como. Inoltre la giornata di festività rende tutto più complicato, con forze dell’ordine e steward gestiti dalla società che hanno maggiori difficoltà a essere presenti in numeri elevati (altro motivo per cui, qui in redazione, giudichiamo pessima la scelta del match natalizio). Foto in alto: Cain nel derby giocato a Masnago lo scorso anno

Gli “Eagles”, la parte più calda della tifoseria canturina, ha comunque già fatto sapere che non avrebbero organizzato il viaggio verso Varese, rendendo così poco influente il provvedimento prefettizio. Comunque sia, il divieto riguarda la vendita dei biglietti per la partita ai residenti in provincia di Como.

VERSO MILANO

Prima di affrontare Cantù però, la Openjobmetis (oggi – venerdì – previsto doppio turno di allenamento) sarà impegnata nell’altro derbyssimo, quello del Forum contro Milano: il match sarà disputato domenica 23 con palla a due alle ore 17. Prevista una notevole presenza di tifosi varesini nel grande impianto di Assago. Per questa partita, è già attiva la nostra #direttavn con notizie, curiosità, e pronostico: CLICCATE QUI.