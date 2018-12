La super-Milano non ha mai perso ma la Openjobmetis accarezza un sogno

Quanto è grande questa Openjobmetis? Quanto è distante da chi – guardando pronostici e risultati – è padrone del campionato? Sarà il parquet del Forum di Assago a dare una risposta ai quesiti che da qualche tempo impegnano – in positivo – i discorsi dei tifosi varesini.

Domenica 23 dicembre, data che sei anni fa regalò una vittoria magica sullo stesso campo – la squadra di Caja si misurerà contro l’AX Armani Exchange, squadra campione d’Italia che fino a questo momento non ha perso neppure un colpo in campionato. E che proprio venerdì sera, antivigilia del derby biancorosso, si è permessa di espugnare OAKA, il palasport di Atene casa del Panathinaikos.

Insomma, quello valido per la 11a di andata (si gioca dalle 17) è “l’esame degli esami” per una Openjobmetis ancora priva di Ferrero e costretta a mandare in tribuna uno straniero (Bertone) dando per la prima volta spazio a Jean Salumu in campionato. Dalla sua, Varese avrà una carovana di tifosi a sostenerla: difficile fare una previsione, ma saranno alcune centinaia i supporters che imboccheranno la A8 in direzione sud (a proposito: attenzione alla chiusura di un tratto di tangenziale) per scaldare il cuore e le mani di Avramovic e soci. Non ci saranno gli ultras, almeno in via ufficiale, ma il sostegno non mancherà.

Sul campo Milano potrà schierare una squadra infinita: coach Pianigiani ridarà un po’ di spazio agli italiani (che in Eurolega fanno spesso da comparse) di nascita o di passaporto, per affiancare un cast straniero stellare: da James a Nedovic, da Micov a Gudaitis (ridotta la squalifica rimediata con Sassari: salvo scelte diverse sarà regolarmente in campo), con qualcuno del calibro di Jerrells, Tarczewski o Bertans che dovrà andare in tribuna. Difficile, contro una squadra simile, calibrare un assetto tattico valido per tutti i 40′: Varese per vincere dovrà dare tutto e sperare che qualcosa in casa AX vada storto (e se questo qualcosa fosse il tiro pesante, sarebbe la cosa migliore). Milano può mettere in campo anche un tonnellaggio superiore a quello della OJM, ruolo per ruolo, poi però conta anche la testa e questa Varese ha dimostrato – nella rimonta vincente di Sassari ma anche nello sprint finale con Torino – di avere una forza mentale invidiabile. Detto questo, ed esposte le speranze biancorosse, ricordiamo però anche la partita amichevole giocata quest’anno a Castelletto Ticino, conclusa con una vera e propria mattanza orchestrata dagli uomini di Pianigiani ai danni di Ferrero e compagni.

CAJA: UMILI E FIDUCIOSI

L’anno scorso a Masnago finì con trionfo varesino

«Tutte le sfide contro Milano sono affascinanti perché loro rappresentano il meglio del basket italiano. Sono una squadra che ha fatto un avvio molto importante di stagione: imbattuti in campionato e a lungo bravi in Eurolega prima di un passaggio a vuoto fisiologico anche se poi hanno battuto il Pana. Sono da ammirare perché affrontare un calendario simile porta a compiere un grande sacrificio. A livello numerico l’AX è la prima nei punti segnati e nelle percentuali al tiro, ha una serie incredibile di giocatori eccellenti e un allenatore che li tiene assieme bene e fa loro giocare un basket efficace. Se stiamo a guardarli ci spaventiamo, quindi meglio non pensare a loro bensì a noi stessi con la solita umiltà ma anche con fiducia nei nostri mezzi. Proviamo a fare la nostra miglior partita senza stare a guardare troppo il punteggio. Quest’estate ci hanno dato 30 punti: proviamo a vedere quale sarà il nostro miglioramento rispetto ad allora».

DIRETTAVN

La partita del Forum di Assago sarà illiustrata azione dopo azione dal nostro giornale attraverso il consueto liveblog attivo fin dal venerdì. All’interno notizie, statistiche, curiosità e il sondaggio-pronostico. Poi, dalle 16,30 di domenica, il match in presa diretta. Per partecipare al live si può scrivere nello spazio commenti oppure usare gli hashtag #direttavn o #milanovarese su Twitter e Instagram. Per accedere direttamente al liveblog CLICCATE QUI.