Mandole: “In difesa non c’è stata energia, e per quello non serve il talento”

MANDOLE 1 – «Penso che il risultato parli da solo. Ancora una volta la squadra è apparsa senza difesa: non è stata capace di difendere per due azioni di fila. Dobbiamo tornare a fare cose più semplici e non accampare scuse. Nel secondo quarto siamo migliorati e poi abbiamo smesso di giocare in quella maniera. Ancora una volta in difesa non c’è stata energia, e per quello non serve il talento».

MANDOLE 2 – «Quando la squadra inizia a non segnare comincia a cercare un colpevole. Ci fermiamo e smettiamo di giocare in modo collettivo e questo non va bene. Il mio lavoro dovrà essere proprio indirizzato su questo punto».

MANDOLE 3 – «Siamo carenti dal punto di vista della condizione fisica? Credo sia una cosa che va di pari passo con l’energia: all’inizio abbiamo difeso meglio ma non penso che abbiamo problemi sotto l’aspetto della preparazione perché abbiamo vinto altre partite all’ultimo quarto. Mi sembra più una cosa mentale: quando prendiamo un break e andiamo sotto di dieci poi non riusciamo più a reagire».

MANDOLE 4 – «Le situazioni più difficili per noi in questo momento sono la transizione difensiva e il rimbalzo in difesa. Non è colpa di un solo giocatore ma sembra che manchi la voglia. Prima devi mettere il corpo e poi pensare al resto».

HOROWITZ – «Anche noi dirigenti siamo frustrati della situazione. Noi vogliamo una squadra energica e questo non accade. Ognuno di noi deve essere più concentrato su una situazione che è non grave ma è comunque difficile. Dobbiamo trovare soluzioni per la squadra ma anche per i tifosi che ci stanno sempre vicino: dovremo mettere la squadra e lo staff tecnico nelle migliori condizioni possibili per uscire da qui».