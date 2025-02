Openjobmetis calpestata anche a Milano. Quando il ritmo sale, Varese si polverizza

Nessuna reazione, nessuna svolta, nessuna speranza offerta né in questa partita né verso il futuro prossimo. Chi sperava un’Openjobmetis almeno combattiva, dopo le figuracce di Pistoia e con Brescia, è costretto a incassare un altro colpo basso: quello di una squadra che perde di 27 il derby con Milano polverizzandosi alla prima difficoltà, al primo vero colpo di acceleratore offerto dall’Olimpia.

Galleria fotografica EA7 Armani Milano – Openjobmetis Varese 119-92 4 di 28

Il match del Forum poteva per lo meno rappresentare una ripartenza, al netto del risultato favorevole o negativo: uno scontro storico (ma bisognerebbe conoscere la storia), un’avversaria stimolante (ma bisognerebbe avere il battito cardiaco attivo), una aficiòn (tifoseria: lo scriviamo in spagnolo che almeno qualcuno se ne accorge) che nonostante tutto si presenta sugli spalti per stare vicina alla squadra. E invece Varese pensa bene di sottrarsi alla battaglia e di confermare quello che in tanti temono: di avere, cioè, un passo all’indietro che rende sempre più a rischio la permanenza in Serie A. Il margine sulle ultime resta invariato (sarà per questo che Mandole non accenna a passi indietro?) ma Napoli e Scafati si muovono e ora solo alle spalle di Varese.

Quel che si vede ad Assago è ancora imbarazzante. Librizzi e compagni restano – tecnicamente – in partita fino a poco prima dell’intervallo ma la sensazione è che ci sia partita solo perchè Milano non intende infierire. Sensazione confermata quando l’Olimpia, sul finire del secondo periodo e in avvio del terzo, pigia due colpi di acceleratore: in quel momento Varese smette di correre, di giocare, di pensare, di fare canestro. Solito terzo quarto horror (95-67) con il solo Assui, l’ultimo del gruppo, quello che ha nelle gambe la partita del sabato sera in Serie B, a offrire un minimo di spunto, di resistenza.

Il resto è inesistente: non si vedono mai “mosse” difensive – neppure sui 10 punti consecutivi di LeDay – e non si vede uno straccio di gioco d’attacco che non sia qualche tentativo velleitario dei singoli. Di più; non si vede voglia di correre, di saltare (a rimbalzo Milano vince 46-24…), di impegnarsi. E questo, francamente, è troppo. Come già detto in altre occasioni, in qualsiasi posto normale dopo certa esibizione tremerebbero i muri dello spogliatoi, salterebbero teste e via dicendo. A Varese no, tutto è soft, ovattato, circoscritto. Tranne il conto a fine cena: salatissimo anche stavolta. Da record, anzi, perché Brescia si era fermata a 118 punti segnati per due volte, Milano arriva a 119.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

EA7 ARMANI MILANO – OPENJOBMETIS VARESE 119-92

(28-22, 63-49; 95-67)

MILANO: Mannion 4 (2-3, 0-1), Tonut 6 (3-4, 0-3), Shields 20 (5-5, 3-5), LeDay 26 (3-5, 5-6), Gillespie 6 (3-4); Dimitrijevic 12 (1-2, 1-3), Bortolani 7 (2-2, 1-3), Brooks 18 (1-4, 5-7), Ricci 7 (1-2, 1-3), Flaccadori 6 (1-1, 1-1), Diop (0-2), Caruso 7 (3-7, 0-1). All. Messina.

VARESE: Librizzi 6 (0-2, 1-3), Hands 21 (3-8, 4-10), Alviti 12 (1-3, 3-8), Johnson 18 (3-4, 4-11), Akobundu-Ehiogu 12 (4-4); Bradford 3 (1-3 da 3), Tyus 9 (3-5), Sykes 2 (1-2), Virginio, Assui 9 (0-1, 3-3). Ne: Risi, Fall. All. Mandole.

ARBITRI: Quarta, Gonella, Valleriani.

NOTE. Da 2: M 25-41, V 15-29. Da 3: M 17-33, V 16-38. Tl: M 18-20, V 14-17. Rimbalzi: M 46 (14 off., LeDay, Caruso 7), V 24 (6 off., Akobuntu, Hands, Johnson 5). Assist: M 24 (Shields 7), V 23 (Hands 9). Perse: M 8 (Dimitrijevic, Mannion 2), V 10 (Hands 3). Recuperate: M 7 (Brooks, Flaccadori 2), V 4 (Hands 2). Usc. 5 falli: nessuno. Spettatori: 7.595.