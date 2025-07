Non poteva entrare a Como, 52enne denunciato dalla polizia

La Polizia di Stato di Como, sabato pomeriggio, ha denunciato un 52enne italiano, residente a Cantù, per l’inosservanza del provvedimento “D.A.C.U.R.“ con durata di un anno, non ancora terminato.

Intorno alle 17:30 di sabato, una Volante impiegata nello svolgimento del servizio di controllo del territorio, ha proceduto all’identificazione di un uomo di 52anni residente a Cantù, che ha dato come risultato un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane (DACUR) attualmente in vigore.

Gli agenti hanno, quindi, sorpreso l’uomo mentre si trovava in una delle vie espressamente interdette dal provvedimento, che prevedeva il divieto di accesso a specifiche zone della città per la durata di 1 anno; accertata la violazione, il 52enne è stato denunciato per l’inosservanza del provvedimento dell’Autorità.

E’ al vaglio della Divisione Anticrimine l’esito del provvedimento da intraprendere nei confronti dell’uomo.

L’attività è parte dell’ampio piano di controllo del territorio, disposto dal Questore Marco Cali’, per garantire ai cittadini l’ordine e la sicurezza pubblica vigilando sull’osservanza delle misure a carico dei cittadini ritenuti socialmente pericolosi.