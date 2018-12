Caronnese sconfitta a Como

(Foto Facebook – Como 1907)

Domenica negativa per la Caronnese, che dopo oltre un mese di imbattibilità, cade a Como 2-0.

I rossoblu pagano il primo tempo, con i lariani bravi a trovare il vantaggio dopo appena 9’ con Sbardella, nel posto giusto per ribadire in rete dopo la respinta del palo, e a raddoppiare al 29’ con Gabrielloni, che supera Barlocco con un tiro rasoterra.

Nella ripresa i ragazzi di mister Achille Mazzoleni provano a riaprire il match ma la mira non assiste gli attaccanti caronnesi e così il Como può gestire il doppio vantaggio fino al triplice fischio dell’arbitro.

In classifica la Caronnese si stacca dalle prime due – Mantova e appunto Como – e vengono agganciati in terza posizione dalla Pro Sesto, che pareggia 1-1 contro il Caravaggio. Il Mantova si laurea campione d’inverno grazie al successo nell’anticipo del sabato contro il Villafranca, ma il Como rimane in scia a solo due punti.