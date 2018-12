Da Cavona a Gerusalemme passando per il presepe

“Un paese ci vuole, non fosse per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire

non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di

tuo, che anche quanto non ci sei resta ad aspettarti”.

Un paese ci vuole … come disse il grande Pavese, ci colloca nel cuore di un

piccolissimo borgo: Cavona. Poche case addossate le une alle altre, tante storie

dense di cultura popolare che scaldano l’anima nel bel mezzo di dicembre.

Nel cuore della piazzetta del paese si è aperta una pagina che profuma di preghiera attorno ad un presepe allestito dagli stessi abitanti. Colori di un paesaggio che ci colloca in Medio Oriente ove nacque quel Bimbo chiamato Gesù. Dal fondale scenografico, la mente vola ai toni paesaggistici de: “La fuga in Egitto” di Guttuso, trasportandoci a Gerusalemme idealmente collegata a Cavona.

Ma come è possibile legare una città così importante con un paesino ai

piedi delle Prealpi? Lo spiegano le immagini della scenografia segno evidente di

un volo spirituale eseguito dagli autori del Presepe.

Molte sono le affinità con quei luoghi, anche le luci posizionate tra le figure,

ricordano “Hannukka” la festa ebraica delle luci. Ed il nostro Gesù di Betlemme

non è la Luce del Mondo?

Quante domande ci potremmo porre davanti a quest’opera! Come disse Sant’Agostino: “Chi ha molti dubbi, ha molta fede”.

Ebbene questo presepe ci parla, ci interroga, ci sprona ad approfondire la

Parola che è Via, Verità e Vita.

(a cura di Loredana Vigani)