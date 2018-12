Cena di Natale riuscita per l’associazione Passaparola

L’associazione Passaparola ringrazia tutti i presenti, tra cui anche l’assessore ai servizi sociali Miriam Arabini, per la perfetta riuscita della cena di domenica 16 dicembre.

«Sono stati raccolti fondi per l’attività del centro d’ascolto del Passaparola che ogni giovedì mattina si tiene in vicolo Carpi 5 e soprattutto abbiamo avuto la dimostrazione che l’attività portata avanti in questi mesi ha avuto un riscontro positivo sia da parte degli utenti, sia da parte di tutta della cittadinanza bustocca. Le attività del centro d’ascolto, che avranno luogo regolarmente giovedì 20 dicembre, saranno poi sospese a seguito delle festività Natalizie e riprenderanno giovedì 10 gennaio 2019» – ha spiegato Luca Folegani.

L’associazione Passaparola comunica altresì che il giorno 23 dicembre, grazie ad una collaborazione avviata con i supermercati Carrefour, presenzierà nei supermercati di Busto Arsizio, Gallarate e Varese per la preparazione di pacchi natalizi in cambio di un’offerta libera a vantaggio delle famiglie bisognose.

Saranno presenti, oltre all’associazione Passaparola, anche altre realtà del territorio quali Comunità Giovanile, Comunità Marco Riva, gattile Cat Village Onlus, Protezione Civile e la “mensa del Padre Nostro Onlus”. Si invita pertanto a sostenere questa nobile iniziativa.