Costruire libri, ascoltare storie in biblioteca

Il Comune di Brebbia e Fondazione Terziroli insieme per proporre ai bambini un pomeriggio carico di creatività, storie e meraviglia da vivere in un clima natalizio, ricco di libri e colori.

L’appuntamento è per sabato 15 dicembre in Biblioteca (in Villa Terziroli, via Della Chiesa 2) con due appuntamenti distinti.

Alle ore 14.30

“COSTRUIAMO UN LIBRO ROSSO COME…”

Si tratta di un laboratorio condotto dall’attrice Betty Colombo che sfoglierà con i bambini alcuni albi illustrati, per guardarli con attenzione, studiarli con i piccoli e partire da qui per progettare e costruire ciascuno il proprio libro.

Attività gratuita ma con posti limitati.

Per info e prenotazioni telefonare allo 0332 770283, interno 7 (Marcella), dalle ore 8.30 alle 13.

Alle ore 17.30

“E VENNE INFIN NATALE”

Natale è l’occasione giusta per farsi raccontare storie….storie magiche, sotto l’albero, storie innevate, impacchettate e rivelate, in uno spettacolo ricco di letture animate, luci e campanelle, con Betty Colombo.

L’evento è gratuito e aperto a tutti.