Due persone investite nel Legnanese

Doppio investimento nel Legnanese nella prima serata di venerdì 14 dicembre.

Alle 18.40 una donna di 55 anni, a piedi, è stata investita in via Volta a Legnano: è stata portata in ospedale in codice giallo, ferita ma non in pericolo di vita.

Poco più di un’ora dopo automedica e ambulanza sono intervenute a sirene spiegate a Busto Garolfo, nei dintorni di via Arconate, nella prima periferia del paese: un ragazzo di 23 anni in bici è stato investito. L’urto è stato violento, ma è stato fortunato: alla fine non c’è stato è finito in ospedale in codice verde, vale a dire senza ferite serie.