Il freddo è arrivato, arriverà anche la neve?

Il freddo è arrivato e forse arriverà anche qualche fiocco di neve. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino annunciano per sabato 15 dicembre, bel tempo invernale, soleggiato con possibili nebbie sulla pianura in parziale dissoluzione in giornata. Verso sera aumento della nuvolosità a partire dal Piemonte. Gelo notturno. Attenzione alle minime che si aggireranno intorno ai -4.

Domenica 16 dicembre invece le temperature si alzeranno di qualche grado (1 grado la minima) ma il cielo si coprirà di nubi. Il Centro Geofisico annuncia al mattino nevicate sulle Alpi. Un po’ presto per dire come andrà in pianura ma è probabile che qualche fiocco arrivi fino qui e si stimano accumuli tra i 5 e 10 cm.

Più cauto Marcello Mazzoleni di Meteo Sincero che prevede precipitazioni nevose solo a partire da mercoledì 19 dicembre.

A noi non resta che aspettare e stare con il naso all’insù.