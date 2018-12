Gorillas in campo per lo “Snowball” nel nome di Nicolò

Festa sul campo, e non poteva essere diversamente per una squadra che conclude così la prima fase di preparazione al 2019, in casa Gorillas Varese.

Il club biancorosso di football americano ha infatti organizzato per sabato 22 dicembre lo “Snowball”, pomeriggio di festa e sport sull’impianto di casa degli Scimmioni, il Jungle Field di via Sette Termini a Varese. Un evento nel nome di Nicolò De Peverelli, il giovane giocatore scomparso in un terribile incidente stradale nell’estate 2015 insieme all’hockeysta Marco Fiori.

Il programma prevede alle 16 l’incontro amichevole tra i Gorillas e i Mastini Ivrea, altra squadra che sarà impegnata nel campionato di Seconda Divisione: il modo per scaldare i muscoli e valutare la preparazione fisica e tecnica svolta fino a questo momento.

Al termine della partita ci sarà l’estrazione dei premi della Lotteria di Natale, con il ricavato devoluto interamente alla mensa dei poveri cittadina, gestita dalle suore di via Bernardino Luini. I biglietti saranno in vendita fino a venerdì sera alla Valigeria Ambrosetti, dalla Fioraia Corvi e alla boutique Ila B nel centro cittadino.

La commemorazione di Nicolò De Peverelli – che si tiene ogni anno – è prevista invece intorno alle 21, quando nel cielo di San Fermo ci sarà il lancio delle lanterne luminose.

L’inziativa dei Gorillas, patrocinata dall’Assessorato ai quartieri del Comune di Varese, sarà completata dalla possibilità di usufruire del banco gastronomico con hamburger e pulled pork preparati dai grigliatori del team The Bridge Varese.