Hexion esternalizza e licenzia 9 dipendenti, sciopero

Hexion, azienda chimica di Solbiate Olona con circa 200 dipendenti, ha aperto la procedura di licenziamento collettivo per 9 dipendenti al fine di esternalizzare servizi essenziali del sistema produttivo.

La Hexion è un’azienda che rientra nella direttiva Seveso e il presidio costante degli elettricisti (mansione che l’azienda intende esternalizzare) è una funzione importante nell’intero ciclo produttivo.

Le assemblee dei lavoratori svoltesi nei giorni scorsi chiedono alla società di ritirare la procedura avviata per i licenziamenti in particolare ribadiscono che l’eliminazione della funzione degli elettricisti diminuirebbe il livello di sicurezza che in aziende come la Hexion, è di primaria importanza.

L’ assemblea rigetta la logica dell’azienda di abbassare i costi licenziando i lavoratori ed esternalizzando i servizi. Pertanto la Cub ha indetto uno sciopero di tutte la maestranze per mercoledì 5 dicembre per l’intera giornata di lavoro.

Nella stessa giornata i lavoratori presidieranno l’azienda in attesa dell’esito dell’incontro che si terrà nella stessa mattina tra azienda e rappresentanti sindacali.