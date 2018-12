Incidente in forgiatura, operaio ferito ad un piede

Incidente sul lavoro all’interno di una forgiatura di via per Solbiate a Oggiona Santo Stefano. Un uomo di 52 anni, dipendente dell’azienda, è rimasto ferito ad un piede a causa di una piastra in metallo che gliel’ho ha schiacciato.

L’incidente è avvenuto attorno alle 15 di oggi, lunedì, e sul posto sono intervenuti un’automedica e un’ambulanza che ha trasportato il ferito in ospedale in codice giallo. Sul posto erano presenti anche Ats e Carabinieri di Busto Arsizio