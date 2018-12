Incidente in via Cadorna, sei feriti

Sono ancora in fase di accertamento le cause che hanno causato l’incidente che ha visto coinvolte sei persone.

Erano da poco passate le 2.30 della notte tra venerdì 14 e sabato 15 dicembre quando un’auto si è scontrata con un mezzo pesante in via Cadorna, una delle principali arterie legnanesi.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte sei persone; quattro di loro sono giovani dai 19 ai 22 anni.

Non si sono registrati feriti gravi e il personale medico della Croce Rossa di Legnano – intervenuta anche con un’auto medica – ha trasportato tre feriti, due in codice giallo e uno in codice verde, negli ospedali di Legnano, Busto Arsizio e Castellanza.