La Coelsanus si scopre grande: batte Oleggio ed è quarta

La Robur et Fides sta vivendo un vero e proprio momento di grazia: la squadra di Cecco Vescovi ha ottenuto (a Castelletto Ticino) contro Oleggio la terza vittoria consecutiva, sesta nelle ultime sette, ed è risalita fino al quarto posto del girone A di Serie B di basket.

Un risultato eccellente, considerando anche che la Coelsanus partecipa al torneo da ripescata, che ha vissuto un altro momento di gloria sabato, quando i gialloblu si sono imposti 65-71 nell’insidioso match contro i piemontesi, squadra ad alto tasso varesino tanto in campo quanto negli staff tecnici e dirigenziali.

La Coelsanus ha messo le mani sui due punti nel periodo finale, 22-12 di parziale, quando Varese ha spezzato definitivamente un equilibrio durato praticamente per tutto il match. La Robur ha iniziato forte in difesa (nel primo periodo si è svolto il teddy bear toss: pupazzi lanciati in campo e raccolti per un’iniziativa a favore dei bambini bisognosi) e ha svoltato la prima “boa” sul +5. I tentativi roburini di scappare anno prodotto al massimo il +8, ma Marusic ha ricucito il punteggio prima della pausa lunga (33-37).

Nella ripresa la squadra del casbenatt Paolo Remonti ha resistito a un’altra raffica della Coelsanus e grazie alla zona 3-2 è riuscita a risalire fino a mettere avanti il naso nel punteggio alla mezz’ora (53-49). Il sorpasso e la perdita di Mercante – problema muscolare dopo aver realizzato 15 punti – non hanno tolto sprint a Varese che ha trovato un ottimo Planezio in attacco (19 punti) e una difesa ferrea di Ivanaj su Pilotti. Il parziale di 10-0 ha apparecchiato una volata finale nella quale una tripla di Maruca ha messo definitivamente in ghiaccio la partita.

Ora però per la “banda Vescovi” arriva l’esame più temuto: sabato 15 dicembre al Campus arriverà infatti la capolista solitaria All Food Firenze di un altro coach “grande ex” del basket italiano, Andrea Niccolai.

Mamy.eu Oleggio – Coelsanus Varese 65-71

(15-20, 33-37, 53-49) Oleggio​​: ​Valentini ​17 (7/10, 0/2), Parravicini 13 (5/6, 0/4), Pilotti 12 (3/5, 1/4), Marusic 11 (2/7, 1/4), Hidalgo 6 (3/7, 0/3), Bertocchi 6 (3/5), Gallazzi (0/2 da 3), Ponzelletti (0/2 da 3). Ne: Corti, Barcarolo, Franchini, Al Rubeai.​ All. Remonti.

Varese​​: Ivanaj 2 (1/3, 0/3), Passerini 6 (1/6, 0/3), Planezio 19 (4/8, 2/9), Ferrarese 15 (1/3, 4/10), Assui, Mercante 15 (4/6, 1/4), Maruca 8 (0/3, 1/3), Rosignoli 6 (1/2). Ne: Mottini, Trentini, Calzavara, Iaquinta. All. Vescovi.

Classifica (dopo 11 giornate): Fiorentina 20; Omegna, San Miniato 18; ROBUR VARESE, Piombino 14; Sangiorgese, Montecatini, Alba 12; Vigevano, Borgosesia, Pavia 10; Oleggio, Empoli, 8; Cecina, Siena 4; Domodossola 2.