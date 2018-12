La Pro Patria cerca il colpo ad Arezzo

Sette giornate in un mese. È questo il calendario di dicembre che aspetta la Pro Patria e tutto il Girone A di Serie C, al netto dei recuperi. L’ultimo mese del 2018 si aprirà per i tigrotti con la difficile trasferta di Arezzo.

Domenica 2 dicembre (ore 14.30) la squadra di mister Ivan Javorcic scenderà in campo al “Comunale”, ospite dei toscani primi in classifica.

In casa biancoblu la buona notizia è arrivata in settimana dal reintegro dei tre giocatori che settimana scorsa hanno subito un’intossicazione alimentare: Ivo Molnar, Francesco Gazo e Donato Disabato saranno quindi a disposizione per la trasferta. Possibile quindi che i tre riprendano i rispettivi posti in campo. È anzi probabile che tutti e tre vengano lanciati dal primo minuto, anche perché a centrocampo, con l’infortunio di Luca Bertoni, le soluzioni non sono molte.

Gli aretini sono lanciatissimi, arrivano dalla vittoria a Piacenza nello scontro d’alta classifica e vogliono difendere il primo posto, che dividono con la Carrarese. Per mister Alessandro Dal Canto mancheranno il centrocampista Niccolò Belloni e l’attaccante Aniello Cutolo. Lo schema dovrebbe essere 4-3-1-2 con Pelagotti in porta, difesa con Pinto e Pelagatti centrali, Pinto a destra e Sala a sinistra. A centrocampo Foglia dovrebbe agire da regista con Foglia e Buglio ai fianchi; attacco con Serrotti trequartista alle spalle dell’ex tigrotto Brunori e uno tra Persano e Zini.

Sulla carta la vittoria della Pro Patria sembra un’impresa, ma i tigrotti andranno ad Arezzo senza nulla da perdere e senza pressioni; chissà che i pronostici non vengano disattesi un’altra volta in questo pazzo campionato di Serie C.

La diretta di VareseNews è già iniziata (guarda qui). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #DirettaVn e #ArezzoProPatria sui social.