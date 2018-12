La Uyba si vuole rialzare contro le campionesse d’Italia

È l’ora della scossa per la Unet Busto Arsizio, scivolata indietro in classifica dopo una splendida prima parte di stagione, anche se l’avversaria di turno non è certo tra le più “morbide”. Sabato 29 dicembre, il Palayamamay ospiterà le campionesse d’Italia in carica della Imoco Volley Conegliano, nell’ultima giornata del girone di andata (partita ore 20,30, apertura casse e cancelli ore 19).

In contemporanea al match di viale Gabardi giocheranno anche tutte le altre squadre visto che al termine della giornata verranno stabiliti gli accoppiamenti per i quarti di finale di Coppa Italia. Gare, quelle, in programma a partire dal 16 gennaio alle quali le biancorosse potrebbero accedere con una posizione compresa tra il secondo e il quinto posto. Foto G. Alemani/Volleybusto

Gennari e compagne arrivano da due sconfitte che bruciano (2-3 in casa con Novara e 3-1 a Cremona) e sono quindi alla ricerca del riscatto immediato, ma dall’altra parte della rete troveranno una delle avversarie più temibili di tutto il torneo. La formazione veneta a sua volta cercherà di cancellare la sconfitta al quinto set, subita dalla matricola Brescia anche se la squadra allenata da coach Santarelli, deve fare i conti alcune pesanti assenze.

L’ultima in ordine di tempo è anche quella più triste: l’azzurra Miriam Sylla non sarà del match a causa della scomparsa della madre avvenuta in un ospedale lussemburghese: intorno a Sylla si sta stringendo in queste ore l’abbraccio di tutta la pallavolo italiana. Al match di Busto non parteciperanno neppure Megan Easy, che si è fatta male alla caviglia nella partita contro Chieri, né l’opposto giapponese Nagaoka, che nella partita contro il Club Italia si è infortunata al ginocchio e che verrà sostituita a gennaio dalla ex bustocca Karsta Lowe.

Le pantere potrebbero quindi scendere in campo con la regia di Wolosz (altra vecchia conoscenza dei tifosi Unet) in diagonale con la croata Samanta Fabris, Danesi e De Kruijf al centro, Tirozzi e Hill in banda, De Gennaro libero. Una formazione comunque molto temibile, contro la quale servirà la migliore UYBA possibile.

Unet E-Work Busto A. – Imoco Conegliano Busto Arsizio: 1 Piani, 3 Peruzzo, 4 Herbots, 5 Grobelna, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 13 Bonifacio, 14 Meijners, 15 Berti, 18 Botezat. All. Mencarelli.

Conegliano: 3 Bechis, 4 Easy, 5 De Kruijf, 7 Folie, 8 Fersino, 10 De Gennaro (L), 11 Danesi, 12 Samadan, 13 Fabris, 14 Wolosz, 15 Hill, 16 Tirozzi, 17 Sylla, 18 Moretto. All. Santarelli.

Il programma (13a di andata): Novara – Casalmaggiore, BUSTO A. – Conegliano, Bergamo – Monza, Brescia – Scandicci, Filottrano – Chieri, Club Italia – Cuneo. Riposa: Firenze

Classifica: Novara 29; Scandicci, Conegliano 25; BUSTO A. 24; Casalmaggiore 23; Monza 20; Firenze 16; Brescia, Bergamo 15; Cuneo 12; Filottrano 6; Chieri 4; Club Italia 2.