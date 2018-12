Le modifiche di Agesp per la festa dell’8 dicembre

In occasione della “Festività dell’Immacolata Concezione” sabato 8 dicembre le attività del Gruppo Agesp subiranno alcune variazioni.

In riferimento alle raccolta domiciliare dei rifiuti, per quanto concerne il Comune di Busto Arsizio il servizio non verrà sospeso e sarà svolto secondo le modalità ordinarie. Nei comuni esterni, invece, nella giornata di sabato 8 dicembre il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti verrà sospeso e recuperato secondo la seguente calendarizzazione:

Comune di Fagnano Olona

Carta, Umido Lunedì: 10 dicembre 2018 Comune di Marnate

Carta, Umido: Martedì 11 dicembre 2018 Comune di Olgiate Olona

Frazione indifferenziata, Plastica, Umido, Vetro: Lunedì 10 dicembre 2018

Per informazioni si può contattare il servizio di igiene ambientale al numero 800 439 040 (attivo da lunedì a sabato – festivi esclusi – dalle ore 7.00 alle ore 19.00).

Il Centro Multiraccolta di Via Tosi e l’Autosilo Facchinetti saranno invece chiusi (ma si potrà continuare a parcheggiare gratuitamente nel parcheggio Landriani, ndr). Anche gli Sportelli Agesp Gas, Energia Elettrica e Teleriscaldamento di Via Alberto da Giussano 6/8 a Busto Arsizio rimarranno chiusi.

Per eventuali emergenze, è sempre garantita l’operatività del servizio di:

PRONTO INTERVENTO GAS – TEL. 800 251 628 – 24 ORE SU 24 FESTIVI INCLUSI