Legnano, il Natale in Bcc è dedicato ai più giovani: dalla rete territoriale il contributo alla cooperativa Albatros

La Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate fa rete con il territorio del Legnanese per sostenere la cooperativa Albatros di Legnano. In occasione dell’ormai tradizionale aperitivo natalizio, la Bcc e una quindicina di realtà cittadine sono unite per solidarietà dando vita nella serata di giovedì 20 dicembre ad una festa solidale nella filiale di Legnano (in corso Italia 29). La formula è quella ormai collaudata: commercianti, professionisti e imprese del territorio hanno donato una serie di serie di regali che sono stati omaggiati ai presenti. Il controvalore dei regali è stato trasformato dalla Bcc in un contributo alla cooperativa Albatros. «È il nostro modo di essere banca; un modo al quale non vogliamo rinunciare», ha introdotto il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Scazzosi, presente alla serata insieme con vicepresidente Mauro Colombo, il direttore generale Carlo Crugnola, il consigliere di amministrazione Danila Battaglia, il presidente del collegio sindacale della banca Gian Franco Sommaruga. «Sono momenti come questo che testimoniano concretamente la nostra diversità nel sapere instaurare relazioni e nel saper guardare alle realtà di valore che operano sul territorio. Come Bcc stiamo vivendo una fase di transizione importante: entreremo a far parte di un grande gruppo bancario cooperativo. Ma questo non ci farà perdere le nostre peculiarità e la nostra vicinanza al territorio».

L’iniziativa di quest’anno è stata dedicata ai più piccoli. La cooperativa Albatros opera infatti con i minori su un’area che va ben oltre i confini di Legnano, arrivando a Castano Primo e Magenta. «Ci occupiamo di sviluppare il settore degli interventi educativi al fianco di minori e famiglie, progetti di inclusione sociale e promozione del benessere», ha ricordato Daniele Casini di Albatros ricevendo il contributo da Scazzosi e dal responsabile della filiale di Legnano della Bcc Andrea Arnaudo.

La serata, che ha visto la presenza di numerosi imprenditori, commercianti e professionisti, ha visto anche la presenza degli assessori Letterio Munafò e Ilaria Ceroni che hanno portato i ringraziamenti dell’amministrazione comunale di Legnano è arrivato il ringraziamento alla Bcc per l’importante opera di sostegno al territorio. Gli allievi della scuola musicale Niccolò Paganini hanno accompagnato la serata eseguendo alcuni brani alla tastiera.

Se l’obiettivo è il territorio, le sue famiglie, le sue imprese, nello spirito Bcc, la serata è stata permessa grazie alla partecipazione di realtà del territorio quali: Gioielleria Bolchini Costa Legnano, il pittore Sato Nania, BFit, ristorante Cibus, Maggie’s Park San Vittore Olona, Empire Parabiago, Ristorante Montecarlo Castellanza, Gruppo Emmebi Legnano, Calzificio di Parabiago, Parrucchiere e Centro estetico Giovanni Tropeano Busto Arsizio, Pasticceria Tipica Siciliana Ragusa Salvatore di Legnano, Agenzia Viaggi Arcobaleno “Le Marmotte” Busto Arsizio e Eo Ipso Legnano.