Mastini incompleti e travolti a Merano

Sconfitta netta e bruciante quella raccolta dai Mastini in trasferta a Merano, contro le Aquile locali che replicano il pesante KO inflitto alla squadra varesina nel match di andata. Il 7-1 finale è troppo largo per ascrivere il risultato solo alle – pur numerose – assenze dei gialloneri, guidati eccezionalmente da Matteo Malfatti alla balaustra per l’indisponibilità di Da Rin.

I Mastini, senza Teruggia, Cortenova e Raimondi, hanno dovuto rinunciare anche al portiere Menguzzato, colpito da un malessere sabato mattina, e con Bertin ancora convalescente (in panchina per onor di firma) hanno dovuto schierare il terzo goalie, Ruggero Masini.

A spezzare la partita in via definitiva è stato il parziale messo a segno dal Merano a metà del secondo periodo di gioco, quando gli altoatesini hanno realizzato tre reti in pochi minuti, ma a quel punto il Varese era già sotto 2-0 a causa delle marcature di Mitterer e Gasser. Dopo 20′ quasi alla pari però, ecco il tracollo, con Ansoldi, Kobler e Cainelli a segno in rapida successione e Mitterer in gol a ridosso della seconda sirena.

Nel terzo conclusivo i Mastini hanno – almeno – messo a segno la rete della bandiera con Andreoni su assist di Odoni, mentre Lo Presti ha poi fissato il punteggio finale sul 7-1 dopo il cambio di portiere da parte dei padroni di casa (dentro Marinelli per l’ottimo Tura).

Il Merano conferma così la propria seconda piazza alle spalle del Caldaro, mentre il Varese torna nel “calderone” di centro classifica e sarà chiamato a un incrocio importante – al PalAlbani – domenica prossima contro il Bressanone. Scontro diretto che dirà se Perna e soci potranno puntare ai primi cinque posti del torneo o se dovranno “accontentarsi” di una posizione di rincorsa.

HC MERANO – MASTINI VARESE 7-1 (2-0; 4-0; 1-1) RETI: 13’40” Mitterer (M – Lo Presti, Faggioni), 17’14” Gasser (M); 29’02” Ansoldi (M – Cainelli, Thaler), 29’56” Kobler (M – Ansoldi, Lo Presti), 30’18” Cainelli (M – Mitterer, Faggioni), 39’38” Mitterer (M – Lo Presti, Ansoldi), 44’28” Andreoni (V – Odoni, M. Mazzacane), 57’06” Lo Presti (M – Ansoldi, Pontus Moren). VARESE: 81 Masini (29 Bertin); 8 Cesarini, 11 Papalillo, 14 Barban, 22 E. Mazzacane, 26 Grisi, 34 F. Borghi, 37 Belloni, 64 Lo Russo; 4 Perna, 12 Franchini, 16 Vanetti, 17 Andreoni, 21 M. Mazzacane, 27 Sorrenti, 32 P. Borghi, 75 Di Vincenzo, 88 Privitera, 97 Odoni. All.: Malfatti.

ARBITRI: Gruber e Tirelli (Egger e Manfroi)

NOTE. Penalità: M 16′, V 12′. Superiorità: M 3/6, V 0/8. Spett.: 215.

CLASSIFICA: Caldaro 34; Merano 30; Bressanone 29; Pergine, Appiano 26; VARESE 21; Valdifiemme 20; Ora*, Alleghe*, Como 12.