Pallamano: Cassano Magnago ospita i diavoli di Merano e spera ancora nelle Final 8

Sabato 11 dicembre tra le mura amiche il Cassano Magnago disputerà l’ultima partita prima del riposo del girone di andata di serie A1: l’appuntamento è alle 18.30, contro i black devils dell’Alperia Merano, quinti in classifica. (Foto di Leonardo Vinci)

Si tratta dell’ultima possibilità di raggiungere le Final 8 per i lombardi, prima dello stop natalizio; infatti, sabato 18 dicembre, l’ultima partita del girone di andata, Cassano riposerà.

Attualmente gli uomini di Kolec sono settimi in classifica, dietro Bolzano e a pari merito con Trieste che sabato se la vedrà contro Sparer Eppan; per capire la sorte degli amaranto, molto dipenderà dalle prestazioni dei bolzanesi e dei triestini, che hanno rispettivamente 9 e 8 punti, sperando in qualche passo falso.

LE “ALTRE” SQUADRE CASSANESI

Sabato sarà la volta anche per la squadra A1 femminile, reduce dalla vittoria contro Malo (20-18): tra le mura amiche, alle 15, giocheranno contro Lifestyle Erice. Le ragazze di coach Salvatore Onelli sono quinte in classifica con 8 punti a parimerito con Erice: per questo motivo si tratterà di una partita Sempre sabato 11 dicembre, alle 16.45, la partita di A2 maschile Cassano Magnago-Eagles.

Domenica 12 dicembre doppio match A2: la squadra femminile giocherà alle 15 contro Dossobuono, mentre il Cassano maschile se la vedrà contro san Vito Marano (alle ore 17). Infine, a concludere il week end di pallamano il match alle 18: il Cassano A2 maschile sarà a Molteno.

CASSANO MAGNAGO VS ALPERIA MERANO

I black devils si presenteranno al palazzetto Tacca con dei nuovi innesti: Francesco Cascone, Viktor Bergklint e Juan Pablo Cuello. Cascone, pivot classe 1987, è arrivato in A1 dopo la scorsa stagione passata tra le fila del Fondi (retrocesso in A2). Bergklint, terzino svedese classe 1999, proviene dall’AIK, squadra partecipante all’Allsvenskan che però è retrocessa al termine del campionato in terza divisione svedese. Cuello è arrivato dall’Albatro Siracusa: l’ala argentina sostituisce Leo Prantner, promesso al Cuenca in Liga Asobal; la società ha dovuto salutare anche Lorenzo Nocelli.

Dopo la sconfitta bruciante subita a Fasano, gli amaranto dovranno stringere i denti e giocarsi il tutto e per tutto contro i diavoli neri, che settimana scorsa nel derby altoatesino contro Brixen hanno pareggiato (29-29). Coach Davide Kolec dovrà fare di nuovo a meno dell’infortunato Bozidar Nikocevic – ormai fuorigioco fino all’operazione al crociato -, mentre si dovrà sperare per il ritorno in campo di Sasa Milanovic.

LA DODICESIMA DI CAMPIONATO

La dodicesima giornata di campionato A1 maschile inizia alle 18 con le partite Secchia Rubiera-Bozen e Carpi-Pressano; alle 18.30 Raimond Sassari ospiterà al pala Santoru Teamnetwork Albatro. Alle 19 il derby pugliese Conversano-Junior Fasano e, infine, Trieste-Sparer Eppan. Riposa Brixen.