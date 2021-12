La Pallamano Cassano Magnago cade a Fasano: 28-21 per i pugliesi

Una trasferta difficile per la Pallamano Cassano Magnago quella di oggi in Puglia, sabato 4 dicembre, contro Junior Fasano, la capolista del campionato di serie A1. (Foto di Arianna Ramini)

Un gioco sottotono rispetto allo stile dei lombardi, penalizzati dalle assenze di Bozidar Nikocevic e di Sasa Milanovic, entrambi infortunati, e di Federico Mazza, il trascinatore della squadra amaranto forse preservato da coach Davide Kolec per l’ultima partita di andata, sabato prossimo, contro Alperia Merano, decisiva per le Finali 8 di febbraio.

A entrare in campo una squadra “rimaneggiata” con Stefano Bassanese e Mattia Dorio come terzini, in sostituzione di Mazza e Milanovic. Nicolò Riva è stato in porta per tutto il tempo, senza alternarsi con Luca Monciardini e Germano Albanini, come nelle scorse partite.

Il Cassano è sempre stato in svantaggio rispetto ai padroni di casa, che hanno cercato di dominare il gioco nei due tempi, senza però considerare certa la sconfitta. Un match non brillante per le squadre, privo di velocità o di colpi di scena.

IL PRIMO TEMPO

I lombardi per tutto il primo hanno faticato a rompere la compatta difesa avversaria, al punto da riuscire a fare il primo gol solo al 6′ minuto (ad opera di Simone La Bruna): poche le azioni efficaci, stroncate dai difensori. Eccezion fatta per Tommaso Braggion in contropiede al 15′ (che ha portato la squadra a meno 5 dai pugliesi, 8-3) e di Mattia Dorio al 18′, liberatosi dalla difesa con un tiro ben angolato.

Junior Fasano ha condotto il match in piena concentrazione e decisione, grazie non solo alla difesa impenetrabile, ma anche alle azioni di Emiliano Franceschetti, Flavio Messina (bello il gol al 20′, quando è rientrato in possesso del pallone dopo la parata di Nicolò Riva), Davide Pugliese e Filippo Angiolini, quest’ultimo decisivo nelle azioni sui 9 metri.

Il primo tempo si è concluso 16-9 per i padroni di casa.

IL SECONDO TEMPO

Nell’ultima mezz’ora di gioco c’è stato un deciso cambio di passo per gli amaranto, che hanno tentato una rimonta contro un Fasano meno concentrato e, dunque, più attaccabile: le reti di La Bruna, il pivot Usman Kabeer e Dorio, tutte nei primi dieci minuti, hanno riacceso le speranze e diminuito lo spareggio a 18-14.

Il Cassano è riuscito a trarre vantaggio dal black out pugliese: una volta superata la difesa bianco-azzurra, poco è riuscito a fare il portiere Flavio Vinci, soprattutto contro le azioni decise di Giacomo Visentin, che ha scagliato 3 gol consecutivi tra il 13′ e il 18.

Anche in questa mezz’ora sono mancate le azioni scattanti e veloci, mentre si è visto un gioco più ragionato e lento. Solo in due momenti, sul finale, il gioco si è velocizzato: al 44′ Pugliese, dopo aver rubato la palla a Dorio in attacco, ha realizzato il 24esimo gol tra le gambe di Riva; subito dopo è stata la volta del velocissimo Stefano Bassanese, che ha segnato il 25-18.

Nonostante l’accelerazione amaranto nel secondo tempo, il match si è concluso con la vittoria di Junior Fasano 28-21, che blinda il primo posto della classificata di serie A1.

I MIGLIORI MARCATORI

I biancazzurri migliori in campo, entrambi con 6 reti andate a segno, sono stati Pugliese e Jaristan. Del Cassano l’uomo migliore e imprescindibile per il gioco è stato Simone La Bruna, con 7 gol.