Mastini riacciuffati in extremis ma premiati ai rigori

Partita dalle mille emozioni al palaghiaccio di Varese dove i Mastini hanno colto una bella vittoria (4-3) ai danni dei quotati Falcons di Bressanone. Un successo maturato solo dopo i tiri di rigore, a parziale “risarcimento” per i gialloneri che si erano visti riacciuffare sul 3-3 a una manciata di secondi dalla fine dei tempi regolamentari, dopo una partita giocata davvero molto bene.

I due punti incamerati dalla squadra di Da Rin probabilmente non basteranno per concludere la prima fase del campionato tra le prime cinque (e garantirsi così la certezza dei playoff) ma vanno comunque a consolidare la classifica e dare morale a un Varese che si conferma squadra in grado di mettere i bastoni tra le ruote alle grandi della Italian Hockey League.

Principale protagonista del match è stato Marco Franchini: lo straniero dei Mastini ha messo a segno una doppietta, con un gol di rara bellezza, e realizzato anche uno degli shootout della serie decisiva. Due invece i rigori firmati da Dominic Perna che ha fatto valere tutta la propria esperienza nel tu-per-tu con il portiere Kinkelin.

Proprio i due goalie sono protagonisti nella prima fase del match, anche se Menguzzato deve presto capitolare davanti a Daccordo, bravo a ribadire in rete una prima respinta dell’estremo difensore varesino. Il pareggio giallonero però non si fa attendere: azione di Andreoni dietro alla gabbia e stoccata vincente di Michael Mazzacane. Nulla di fatto nella seconda metà del terzo iniziale, con Kinkelin eccellente su Odoni e Perna e con il Varese che non riesce a colpire in doppia superiorità.

Gli uomini di Da Rin però raddoppiano al 24’05” con un’azione fantastica di Franchini, iniziata dietro alla propria gabbia, sviluppata in dribbling per tutta la pista e conclusa con un diagonale rasoghiaccio imparabile per il 2-1. Non contento, ancora Franchini porta a tre le reti giallonere “gelando” i Falcons in un momento di forcing.

Dopo il secondo riposo (3-1 interno) però, Bona accorcia subito le distanze in un momento di partita spezzettato dalle penalità. Con il Varese che dà segni di stanchezza è ancora Franchini il protagonista: prima conquista un power play (non sfruttato), poi colpisce un palo su assist di Di Vincenzo. Però i Falchi non mollano mai e a 14″ dalla fine, con il portiere richiamato in panchina, di nuovo Bona firma il 3-3 con un tiro da lontano.

All’overtime il Bressanone pare più fresco, anche galvanizzato da un pareggio ormai insperato: ai Mastini – che faticano in fase d’attacco – non resta che difendersi con ordine e portare la gara ai rigori. Ne servono ben 14 per decidere il match: a Franchini e Perna rispondono Daccordo e Sottsas, quest’ultimo ancora in extremis. Poi arriva un errore per parte ma Perna segna di nuovo mentre Stua non trova la porta. Ora i Mastini avranno una settimana per preparare la trasferta di Appiano, tutt’altro che semplice, in programma sabato 22 dicembre.

MASTINI VARESE – FALCONS BRESSANONE 4-3

(1-1; 2-0; 0-2 / OT 0-0 / SO 3-2) RETI: 3’13” Daccordo (Gusella B), 8’07” M. Mazzacane (V – Franchini, Andreoni); 24’05” Franchini (V), 35’21” Franchini (V – Di Vincenzo, M. Mazzacane); 41’17” Bona (B – Tauber, Stua), 59’46” Bona (B – Sottsas, Rainer).

RIGORI. Reti Varese: Franchini, Perna, Perna; reti Bressanone: Daccordo, Sottsas. VARESE: Menguzzato (Masini); Cesarini, Papalillo, Barban, E. Mazzacane, Cortenova, Grisi, F. Borghi, Lo Russo; Perna, Franchini, Vanetti, Andreoni, M. Mazzacane, Malacarne, Sorrenti, P. Borghi, Di Vincenzo, Privitera, Raimondi, Odoni. All.: Da Rin.

ARBITRI: Bagozza e Gamper (Gallo e Terragni)

NOTE. Penalità: V 18′, B 20′. Superiorità: V 1/8, B 0/7. Spettatori: 237.

CLASSIFICA (dopo 16 giornate): Caldaro 37; Merano 33; Bressanone 30; Appiano 29; Pergine 26; VARESE, Valdifiemme 23; Ora 15; Alleghe, Como 12.