Muore schiacciato da un tir a Fagnano Olona, in via per Busto.

L’incidente nel pomeriggio di venerdì 7 dicembre, intorno alle 15.

La vittima, un 80enne, non ha avuto scampo: inutili i soccorsi, chiamati subito dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia di Stato e vigili del fuoco. Pare che l’uomo fosse residente in zona e passasse da quelle parti, in zona industriale, tutti i giorni. Il camionista stava attraversando l’incrocio e non si è accorto del passaggio dell’anziano, che è rimasto travolto dal mezzo pesante. Quel punto è molto trafficato e pieno di camion.