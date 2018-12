Non solo mezzanotte: tutte le messe della vigilia di Natale a Varese

E’ una tendenza che sta prendendo sempre più piede: la messa della vigilia, quella della notte di Natale, quella, insomma, che normalmente viene chiamata come “Messa di Mezzanotte” sta cambiando orario, con sollievo di chi, alla messa di mezzanotte, fatica a partecipare ma che per tradizione ci tiene ancora a questo rito serale.

Gli orari sono diventati cosi molto variegati, specialmente in città, con grande possibilità di scelta sia per chi è di Varese, sia per chi arriva da fuori e ne approfitta per fermarsi fino alla celebrazione più seguita di tutto l’anno.

SACRO MONTE E BASILICA GRANDI CLASSICI, MA NEI QUARTIERI ORARI PIU’ FLESSIBILI

Sacro Monte e Basilica di San Vittore sono le messe della vigilia più attese grandi classici, ma in ogni quartiere e comunità parrocchiale ci sono alternative, in orari diversi e con offerte diverse: dal vin brulè finale alla corale di bambini

Al Sacro Monte si celebra la prima messa in assoluto della vigilia: è alle 16.45 in santuario. Alle 23.30 poi ci sarà la veglia che precede la Messa di mezzanotte. Proprio per tale occasione la Funicolare resterà in servizio fino alle 2.00, regalando un surplus di fascino alla celebrazione. Le corse saranno in coincidenza con gli arrivi/partenze delle navette straordinarie messe a disposizione., che partiranno da piazzale De Gasperi per arrivare alla stazione di valle della funicolare alle22.10, 22.40, 23.10, 23.40; il ritorno sarà alle ore 22.23, 22.53, 23.23, 23.53, 1.15, 1.38, 2.01. I servizi sono gratuiti.

Sempre nella comunità san Gottardo e San Giovanni paolo secondo. a Bregazzana la messa è alle 21.30, alla Massimiliano Kolbe, in viale Aguggiari, è alle 22,30, alla Rasa alle 23.30, a Sant’Ambrogio alle 18.00 e alle 23.30

Alla basilica di san Vittore la messa è alle 18 (la messa vigilare) e alle 24.00 (la messa solenne) sempre nella comunità pastorale sant’Antonio Abate, nella chiesa di sant’Antonio alla Motta la messa è alle 18.30 (s. Messa vigiliare per i ragazzi) e alle 24.00 (con brindisi finale in sala parrocchiale) A Casbeno sarà alle 24.

La comunità parrocchiale Maria Madre Immacolata vede a Bobbiate le messe alle 18 e alle 24, a Masnago alle 18.30 e alle 24.00 ad Avigno alle 21, a Calcinate del Pesce alle 22.00, a Lissago, a Velate e a Capolago alle 24.00.

Nella comunità pastorale beato Carlo Gnocchi a Giubiano le messe sono alle 18 e alle 22, nella chiesa di san Carlo alle 20.30 e alle 24 (con un anticipo alla chiesetta di santa maria maddalena alle 17.30,) a Belforte la messa è alle 18 e alle 24, alle Bustecche alle 18 e alle 22.30, a Bizzozero in piazza sant’Evasio alle 22.

Infine, nella comunità pastorale beato Samuele Marzorati nella parrocchia di Biumo inferiore la messa è alle 18 e alle 24, a Biumo superiore la messa di mezzanotte è preceduta da un corteo che ha inizio alle 22.30, alla chiesa di Cristo Re a San Fermo è alle 18 e alle 24, mentre la celebrazione della vigilia nella parrocchia di Valle Olona è alle 24

LE MESSE IN ORDINE CRONOLOGICO

ore 16.45

Sacro Monte

ore 17.30

Santa Maria Maddalena(San Carlo)

ore 18

Basilica san Vittore, Giubiano, Sant’Ambrogio, Bobbiate, Belforte, Bustecche, Biumo Inferiore, San Fermo

ore 18.30

Sant’Antonio alla Motta, Masnago

ore 20.30

San Carlo

ore 21.00

Avigno

ore 21.30

Bregazzana

ore 22.00

Calcinate del pesce, Giubiano, Bizzozero

ore 22.30

San Massimiliano Kolbe (viale Aguggiari)

ore 23.30

Rasa, sant’Ambrogio., Bustecche

ore 24

Sacro Monte, Basilica San Vittore, Sant’Antonio alla Motta, Casbeno, Bobbiate, Masnago, Lissago, Velate, Capolago, San Carlo, Belforte, Biumo Inferiore, Biumo Superiore, San Fermo, Valle Olona