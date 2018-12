Pinti: “Anziani a rischio caduta ad Avigno”

«In via Vellone, ad Avigno, i residenti corrono seri rischi per la propria sicurezza a causa delle numerose buche nell’asfalto, oltre che per la scarsa manutenzione del verde pubblico – Marco Pinti, Consigliere comunale della Lega, interviene sulla situazione di via Vellone, su segnalazione degli abitanti – I cittadini sono seriamente preoccupati per la propria sicurezza: le condizioni precarie del manto stradale, attorno alle abitazioni della via, rappresentano un rischio quando si cammina a piedi».

Pinti ricorda che «Sono numerosi gli anziani che risiedono nel quartiere. E si tratta dei soggetti più a rischio. Purtroppo una signora si è già fatta male nei giorni scorsi inciampando in una buca. Un episodio che ha fatto aumentare la preoccupazione tra gli abitanti».

Quello delle buche, secondo le segnalazioni degli abitanti, non è però l’unico problema che affligge la via:«L’albero in prossimità della fermata del bus starebbe mostrando segni di cedimento, e il rischio di un crollo non è una cosa impensabile».