Il presepe dei folletti, una visita col Cai

Sabato 22 dicembre il CAI Luino con il patrocinio del Comune di Luino propone una facile e breve escursione al presepio realizzato in località Belvedere, un punto molto panoramico sul Verbano e sul Luinese dove è prevista una breve sosta con panettone e spumante.

Il Presepe e tutta l’area circoscritta è stata realizzata dal Consigliere del CAI Luino Sandro Morandi che con maestria e spirito di iniziativa ha creato un angolo veramente suggestivo.



Appuntamento ore 13,45 presso ingresso posteggio piscine comunale di Luino in via Lugano e proseguimento con mezzi propri per Poppino presso il posteggio della “in butega”. Alle ore 14.15 si proseguirà a piedi verso Bonga qui con un itinerario ad anello si arriverà al presepio del Belvedere e ritorno a Poppino. Accompagnatori Aurora e Paola

Tempo totale passeggiata ore 2,00 – Dislivello 70m – Difficoltà T1

Abbigliamento e calzature adeguate

Gita gratuita con condivisione spese auto

In caso di pioggia escursione annullata

Assicurazione: solo i soci CAI usufruiscono della copertura assicurativa per infortuni

Avvertenza ogni partecipante alla passeggiata è responsabile della propria incolumità

Informazioni:

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail infopoint@comune.luino.va.it

CAI Luino (giovedì, dalle 21 alle 23; tel. segreteria 0332-511101; e-mail cailuino@cailuino.it