Ragazzo della Peugeot, Penelope ti aspetta

Per ora è una curiosità, chissà se sarà amore. Un amore nato in coda in auto. Penelope aspetta il “ragazzo della Peugeot”, chiede il nostro aiuto per farglielo sapere. E chi siamo noi, per negarlo senza mostrare un po’ di cuore?

E allora, ecco qua l’episodio, avvenuto a Gallarate: «Mi piacerebbe conoscere il ragazzo moro, fumatore, con barbetta e baffi molto carino che stamattina (martedì 11 dicembre) avevo dietro di me» ci scrive Penelope. «Era su una Peugeot nera nuova targata FB e andava verso il centro di Gallarate. Chi sei ragazzo misterioso?»

Le sfide amorose ci piacciono, che sia far reincontrare due persone che si sono incrociate per caso o ritrovare i protagonisti di qualche momento un po’ speciale (vi ricordate questo?).