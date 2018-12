Rapina al Carrefour, preso

Nella tarda serata di domenica 30 dicembre i militari del nucleo operativo e radiomobile, insieme a quelli della stazione carabinieri di Varese e Malnate, hanno tratto in arresto per il reato di rapina un tunisino classe 1990, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia.

L’uomo, dopo aver sottratto merce per un valore commerciale di 140 euro dal supermercato Carrefour di piazza Trento, è stato bloccato, mentre si allontanava, da un addetto alla sicurezza: ne è nata una colluttazione e il rapinatore per sfuggire ha sferrato un pugno al volto dell’uomo.

L’intervento tempestivo dei militari ha consentito di arrestare il rapinatore che, svolte le formalità di rito e su disposizione della autorità giudiziaria, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Varese in attesa dell’udienza di convalida.