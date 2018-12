Ritrovato il corpo di Mattia Mingarelli

Una vigilia di Natale terribile per i familiari di Mattia Mingarelli. Il corpo del 30enne di Albavilla in provincia di Como è stato trovato senza vita dopo 17 giorni di ricerche.

Dal 7 dicembre, il giorno di arrivo in montagna in Valmalenco, non si avevano più notizie di Mattia. Il giovane aveva preso in affitto una baita per passare alcuni giorni insieme al suo cane Dante che era stato ritrovato nei pressi dell’abitazione.

Per giorni, come succede spesso in questi casi, si era diffuso un tam tam sui social nella speranza che qualcuno avesse avvistato Mattia. Poi la triste notizia del ritrovamento del suo corpo senza vita.

Non si conoscono ancora le cause del decesso. Sui fatti sta indagando la Procura di Sondrio.