Grave incidente in autostrada tra Legnano e il bivio A8/A9: riaperta l’autostrada

AGGIORNAMENTO: Poco prima delle 11, sulla A8 Milano-Varese è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A36 Pedemontana e Origgio, in direzione Milano, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 15.8, ora risolto. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 3 km di coda in diminuzione nel tratto compreso tra Gallarate e il bivio con la A36 Pedemontana in direzione Milano.

Galleria fotografica Ribaltamento in autostrada A8 4 di 4

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina poco dopo le 8:00 sull’autostrada A8 Milano-Varese, nel tratto compreso tra Legnano e Cerro Maggiore, in direzione Milano. L’incidente, che ha coinvolto tre persone e causato il ribaltamento di un veicolo, ha provocato il blocco del traffico e numerose ripercussioni sulla viabilità e la chiusura di un tratto di autostrada che poi è stato riaperto.

I fatti

Secondo il bollettino delle ambulanze, tre uomini sono rimasti coinvolti nell’incidente: un 34enne, un 50enne e un’altra persona la cui età non è stata ancora comunicata. Sul posto sono intervenuti due ambulanze, una della Croce Rossa di Legnano e una del SOS Uboldo, insieme a un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello. L’intervento è stato classificato in codice rosso, segnalando la gravità della situazione. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Milano e le pattuglie della Polizia Stradale.

La situazione sulla rete autostradale

L’incidente è avvenuto all’altezza del km 15.8, portando alla chiusura temporanea del tratto compreso tra il bivio con l’A36 e Origgio Ovest. In direzione Milano, il traffico è rimasto completamente bloccato con code che hanno raggiunto i 5 km. Inoltre, si registrano ulteriori 3 km di coda tra l’allacciamento A8/A36 e la Diramazione Gallarate-Gattico.

Per gli utenti in viaggio verso Milano, Autostrade per l’Italia consiglia deviazioni: dopo l’uscita obbligatoria sulla A36, si suggerisce di proseguire sulla A9 Lainate-Chiasso per poi rientrare in A8.

Chiusure e deviazioni

A causa dell’incidente, sono state chiuse diverse entrate autostradali lungo l’A8:

Busto Arsizio (km 24.5) e Castellanza (km 18): chiuse verso Milano. Entrata consigliata: svincolo Lainate-Arese.

(km 24.5) e (km 18): chiuse verso Milano. Entrata consigliata: svincolo Lainate-Arese. Legnano (km 16.3): chiusa in direzione Milano. Entrata consigliata: svincolo Lainate-Arese.

(km 16.3): chiusa in direzione Milano. Entrata consigliata: svincolo Lainate-Arese. Il tratto tra Busto Arsizio e Origgio Ovest rimane chiuso per permettere i lavori di messa in sicurezza e rimozione del mezzo coinvolto.

Le conseguenze

Le operazioni di soccorso e ripristino della circolazione sono ancora in corso. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause dell’incidente e garantire il ripristino della viabilità il prima possibile. Gli automobilisti sono invitati a evitare la zona e a utilizzare percorsi alternativi per raggiungere Milano. Restano da accertare ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte e sulle dinamiche del sinistro.