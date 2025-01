Che fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 17, 18, 19 gennaio

È il finesettimana delle celebrazioni di S. Antonio. Falò, bancarelle e mercatini scaldano la provincia. Un cammino per la pace a Varese alla ricerca dei segni di speranza. Il prossimo sabato 18 gennaio 2025, la città di Varese sarà protagonista di un evento dedicato alla pace e alla speranza: “Pellegrini di Speranza: In Cammino per la Pace”. “Hyperdesign, Hyperdesigner”: al MA*GA un seminario sulle trasformazioni del design moderno. Un seminario gratuito con esperti e protagonisti del settore per analizzare le evoluzioni del design dal 2000 ad oggi. “La parola alle donne”, appuntamento al Periferico di Cassano Valcuvia. La compagnia Teatro periferico presenta il suo primo studio verso un nuovo spettacolo che intreccia coraggio e determinazione di un gruppo di donne, vittime di violenza, decise a cambiare il proprio destino e quello delle future generazioni.

METEO

LE PREVISIONI – A Varese un weekend più caldo, ma domenica arrivano pioggia e neve in quota. La neve si riaffaccerà di nuovo sulle cime dei monti ma solo sopra i mille metri. Ci troviamo “tra l’alta pressione atlantica e una bassa pressione sul Mediterraneo“. Il sole tornerà solo martedì – Leggi le previsioni

EVENTI IN EVIDENZA

TRADATE – Tradate si accende con il Falò di Sant’Antonio: terza edizione in Piazza Mercato. Organizzato dagli Ambulanti del Lago Maggiore, in collaborazione con la Pro Loco Tradate – APS e con il patrocinio del Comune di Tradate, l’evento prenderà vita dalle ore 9.00 alle 20.00 di domenica 19 gennaio – Tutte le informazioni

VARESE – Un weekend all’insegna del divertimento e della solidarietà con i mattoncini LEGO® per sostenere i bambini in ospedale. Presso il Centro Universitario Sportivo Uninsubria di Varese (via Monte Generoso, 59), il Ponte del Sorriso organizza “Costruiamo un Sorriso”. Appuntamento sabato 18 gennaio dalle 14:00 alle 18:30 e domenica 19 gennaio 2025 dalle 10:00 alle 18:30 – Tutte le informazioni

EVENTI

VARESE – Un cammino per la pace a Varese alla ricerca dei segni di speranza. Il prossimo sabato 18 gennaio 2025, la città di Varese sarà protagonista di un evento dedicato alla pace e alla speranza: “Pellegrini di Speranza: In Cammino per la Pace” – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – Al Circolo quarto stato un weekend dedicato a Sarajevo. Incontri, un film e una cena a tema sabato 18 gennaio e domenica 19

ALBIZZATE – Street Food Parade e il Circolo di Albizzate presentano: Sagra della carbonara e della porchetta il 17, 18 e 19 gennaio. Il menù propone piatti tradizionali come carbonara, amatriciana, porchetta e maritozzo. Oltre al cibo, ogni serata offrirà intrattenimento: live music venerdì, DJ set sabato e stand-up comedy domenica – Tutte le informazioni

VARESE – Sei emozionanti storie fotografiche di Stefano Pensotti con “Le vie dei venti” a Varese. Con il fotografo conosciuto a livello mondiale una serata dal tema “Il viaggio in India: Esperienza reale o immaginaria?” – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Domenica 19 gennaio torna il Mercato Contadino a Busto Arsizio nel Parco Comerio (con ingressi da via Espinasse, Via Magenta e via Silvio Pellico) dalle 9 alle 13 – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Open Day alla Galleria Boragno per il Circolo Fotografico Bustese. Il corso di fotografia organizzato dal Circolo, che alternerà lezioni frontali a lavori in gruppi, si terrà dal 10 marzo al 10 aprile – Tutte le informazioni

CARONNO VARESINO – Caronno Varesino si prepara per la Festa del patrono. due appuntamenti nel fine settimana di sabato 18 e domenica 19 gennaio per celebrare San Vincenzo Martire – Tutte le informazioni

MERCALLO – La Giobia riporta a Mercallo la tradizione. L’appuntamento con il falò a cui affidare i bigliettini con i propri desideri per l’anno nuovo è per domenica 19 gennaio in piazza Balconi – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

BUSTO ARSIZIO – Burattini e orchestra danno vita a Pinocchio, storia di un burattino a Busto Arsizio. Il Corpo musicale Santa Cecilia di Locate Varesino e la Compagnia Roggero di Angera al Teatro S.G. Bosco insieme sabato 18 gennaio alle 16.30 per un evento benefico – Tutte le informazioni

VARESE – Gli allievi della scuola Marte in scena con “La Bella e La Bestia” all’Auditorium di Sant’Ambrogio. Appuntamento per domenica 19 gennaio alle ore 17 con lo spettacolo del grande classico della Disney – Tutte le informazioni

CISLAGO – “Labiday – 10 anni spettacolari”, a Cislago si festeggia il Laboratorio delle Idee. Venerdì 17 e sabato 18 gennaio una serie di eventi per celebrare l’importante traguardo dell’associazione Culturale e Compagnia Teatrale – Tutte le informazioni

LUINO – Abbattere i pregiudizi per restare umani: a Luino uno spettacolo e una testimonianza sulla condizione dei migranti. Alla serata parteciperà anche il dottor Pietro Bartolo europarlamentare e noto medico, simbolo della speranza e dei salvataggi a Lampedusa – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – La fabbrica dei baci in scena al Teatro S. Giovanni Bosco di Busto Arsizio. Domenica 19 gennaio alle ore 17 la rassegna di Teatro per ragazzi Primi Applausi propone a bambini dai 6 anni in su lo spettacolo della compagnia Intrecci teatrali – Tutte le informazioni

BARASSO – “Invitato Speciale” in scena a Barasso: una serata di risate e divertimento. Lo spettacolo, messo in scena dalla compagnia “Dietro le Quinte” e diretto da Antonio Borgato, promette di regalare al pubblico una serata ricca di comicità e intrighi – Tutte le informazioni

GALLARATE – Al teatro Condominio in scena Fabio Troiano e Claudio Gregori con “Gli insospettabili”. Sabato 18 gennaio appuntamento con una commedia dark che tra risate e colpi di scena riflette sul “culto del sé” – Tutte le informazioni

VARESE – Allo Yak va in scena O.Z. Storia di un’emigrazione. Lo spettacolo per ragazzi dagli 11 anni prende spunto dalla fiaba per parlare di migrazione, speranza e desiderio di cambiare. Domenica 19 gennaio alle 17 – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – “La parola alle donne”, appuntamento al Periferico di Cassano Valcuvia. La compagnia Teatro periferico presenta il suo primo studio verso un nuovo spettacolo che intreccia coraggio e determinazione di un gruppo di donne, vittime di violenza, decise a cambiare il proprio destino e quello delle future generazioni – Tutte le informazioni

OLGIATE OLONA – “Sinceri Bugiardi” sul palco del Teatro Don Pino Ballabio di Olgiate Olona. Lo spettacolo andrà in scena sabato 18 Gennaio con la Compagnia Teatrale “Ciak…si ride!” con Davide Gobbo e Federica Vanetti – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – Ultima occasione per visitare la mostra di Baj, Guttuso e Tavernari al Castello di Masnago.

La fortunata esposizione che chiuderà il 19 gennaio è stata visitata da oltre diecimila persone e presenta un percorso percorso espositivo inedito – Tutte le informazioni

MUSICA

BESOZZO – La stagione del Teatro Duse di Besozzo riparte e lo fa con l’omaggio a Lucio Dalla. In programma cinque spettacoli di compagnie professioniste, scelte nel panorama nazionale, per portare in questa zona della Provincia un cartellone ricco, vario e frizzante. Si parte il 18 gennaio – Tutte le informazioni

INDUNO OLONA – “Il Giro del Mondo in 8 Brani” con il concerto della Filarmonica Indunese. Appuntamento per sabato 18 gennaio alle ore 20:45 presso il salone multiuso della Scuola Primaria “A. Ferrarin” – Tutte le informazioni

INCONTRI

GALLARATE – “Hyperdesign, Hyperdesigner”: al MA*GA un seminario sulle trasformazioni del design moderno. Un seminario gratuito con esperti e protagonisti del settore per analizzare le evoluzioni del design dal 2000 ad oggi – Tutte le informazioni

GAVIRATE – A Gavirate “Balkan route: voci dal confine orientale”. Venerdì 17 gennaio un’occasione per riflettere sulla situazione dei migranti lungo la rotta balcanica e per conoscere da vicino l’impegno della ONG delle ACLI nel sostenere le categorie vulnerabili – Tutte le informazioni

VARESE – “Meraviglie d’acqua tra le vette”: il laghetti alpini del Canton Ticino in una serata di presentazione al CAI di Varese. Sarà un appuntamento da non perdere per gli amanti della montagna e delle escursioni quello di venerdì 17 gennaio 2025, alle 21: nella Sezione di Varese del Club Alpino Italiano, in via Speri della Chiesa Jemoli 12 – Tutte le informazioni

VARESE – La notizia e l’intelligenza artificiale: riflessioni a Varese nel nome di San Francesco di Sales. Sabato 18, nel salone dei Padri cappuccini, un incontro per riflettere sul futuro del giornalismo prima della messa per il patrono dei giornalisti – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Alla Galleria Boragno la graphic novel “Racconti dal mondo”. I disegni di Valeria Villa illustrano gli scritti di celebri autori provenienti da ogni parte del globo, da Anton Cechov a Edith Wharton – Tutte le informazioni

OGGIONA CON SANTO STEFANO – “Un Valzer per Rosie”, a Oggiona con Santo Stefano un evento per la Giornata della Memoria. L’evento sarà condotto dal maestro Maurizio Padovan dell’Accademia Viscontea, musicista, storico e ricercatore premiato nel 2019 – Tutte le informazioni

MALNATE – Tavola rotonda a Malnate: un dialogo su “Giustizia e libertà”. Durante l’incontro, organizzato dal Comune di Malnate in collaborazione con l’organizzazione di volontariato My Life Design e La Lumera Odv, si parlerà dell’importanza di adottare nuove vie rispetto alla giustizia punitiva – Tutte le informazioni

COSA FARE A SARONNO E DINETORNI – Cosa fare nel weekend del 17, 18 e 19 gennaio. Anche nel Saronnese diverse iniziative ricordano nel fine settimana gli antichi riti legati alla festa di Sant’Antonio Abate con falò e benedizione degli animali Non mancano appuntamenti culturali, teatro per i più piccoli e occasioni di incontro su temi di grande attualità, dalla pace all’educazione – Gli appuntamenti

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 17, 18 e 19 gennaio. Gli appuntamenti con il falò di Sant’Antonio in alcune località della sponda varesina, musica e tanti spettacoli. Ecco i principali appuntamenti del weekend sul lago maggiore – Gli appuntamenti