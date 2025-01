La stagione del Teatro Duse di Besozzo riparte e lo fa con l’omaggio a Lucio Dalla

In programma cinque spettacoli di compagnie professioniste, scelte nel panorama nazionale, per portare in questa zona della Provincia un cartellone ricco, vario e frizzante. Si parte il 18 gennaio

L’Amministrazione Comunale di Besozzo riparte con la nuova stagione teatrale 2025 in collaborazione con il Circolo Spettacoli di Legnano. In programma cinque spettacoli di compagnie professioniste, scelte nel panorama nazionale, per portare in questa zona della Provincia un cartellone ricco, vario e frizzante con argomenti, linguaggi e proposte adatti a tutti all’insegna della qualità.

L’apertura insolita di questa stagione sarà con un concerto sabato 18 gennaio alle 21.00: “COSì MI DISTRAGGO UN PO’ – Omaggio a Lucioì Dalla “ con il gruppo Volpi Senza Tana: Flavio Morsanuto – voce, Alessandro Arban, tastiere, Luca Indelli, chitarre, Dimitri Pugliese – basso, Jacopo Pugliese – batteria. Da Caruso a Piazza Grande, da Attenti al lupo a Anna e Marco, da Canzone a 4 Marzo 1943…Un viaggio attraverso 50 anni di carriera del grande artista e cantautore, a cura del gruppo Volpi Senza Tana. Una serata per ricordare, celebrare il grande artista bolognese, avventurarsi e divertirsi con la musica di uno dei più grandi cantautori italiani del nostro tempo.

L’Assessore alla Cultura Silvia Sartorio: «Siamo contenti di poter proporre anche nel 2025 una Stagione Teatrale al Duse, una realtà ormai consolidata divenuta con gli anni punto di riferimento e di incontro sul nostro territorio, grazie alla qualità degli spettacoli. L’invito rivolto a tutti è di dedicarsi qualche serata a teatro, lasciandosi coinvolgere dalla magia delle luci che si spengono, dal sipario che si apre… Da secoli le persone si riuniscono per vivere insieme questa esperienza perché, come diceva Victor Hugo, “Ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco».

Di seguito gli altri spettacoli in stagione sempre alle ore 21.00:

– SABATO 1 Febbraio “DA QUALI STELLE SIAMO CADUTI” – in scena Teatro Stabile d’Abruzzo con Danilo De Santis e Roberta Mastromichele & Danilo De Santis – Una pièce fresca, innovativa, coinvolgente, con due protagonisti d’eccezione, dove tempi comici perfetti, battute argute e intelligenti, gags, mimica facciale e corporea, danno vita ad uno spettacolo brillante. Marcella e il suo fidanzato Cristiano: fino a che punto si può sacrificare la propria felicità per garantire quella della persona che amiamo?

– SABATO 22 Febbraio “ALMENO PAUSA” Compagnia Spericolata Quinta di e con GIANNA COLETTI Giuseppe Guerrera – piano. Un monologo divertente, arguto, provocatorio, per sdrammatizzare la paura di invecchiare. Un testo dissacrante sul tabù della menopausa e su come godersi la vita da boomer: una donna racconta il suo percorso attraverso due fasi della vita, dai 50 ai 60 anni. A 60 anni ha una consapevolezza diversa; lei è una delle tante “ragazze di bella età”, le ragazze dei sessanta, settant’anni di adesso, che non sono più quelli di una volta, anni che potrebbero essere ancora i migliori della sua vita.

– SABATO 8 Marzo “QUESTO OTELLO E’ TUTTA UN’ALTRA STORIA” di Andrea Motta REGIA RONZINANTE con Antonio Takhim, Francesca Gariboldi, Matteo Apicella. Quando IAGO, esasperato dal disprezzo che suscita il suo ruolo, decide di dimostrare che non ci sarebbe capolavoro shakespeariano senza di lui e s’impegna a lasciare in pace OTELLO, gli altri personaggi si ritrovano in situazioni inusuali ai loro grandi caratteri tragici. Che sarà del Moro senza la gelosia a spingerlo attraverso il dramma? E di DESDEMONA, che si vede negata la sua commovente quanto memorabile uscita di scena? Questa la premessa principale che, insieme all’ingenuità di Otello e alla volitività di Desdemona, dà inizio ad una storia parallela, ricca di citazioni e fraintendimenti, strategie e contromosse estemporanee, ma soprattutto risate.

– SABATO 22 Marzo “LEZIONI DI FILO-SOFIA – Manuale di sopravvivenza per domestiche” di e con MARGHERITA ANTONELLI – Regia Di G. Calò. Sofia è il personaggio della donna delle pulizie che ha portato Margherita Antonelli al successo a Zelig. Ora Sofia lavora per una ricca famiglia ed è sempre alla ricerca di qualcosa che risponda alla sua domanda: “Ma perché complicarsi la vita?”. Uno spettacolo molto divertente, con tutta l’ironia e la professionalità di Margherita Antonelli, capace di farci ridere sino alle lacrime e di farci piangere sino alla commozione.

Per info:

DIREZIONE CIRCOLO SPETTACOLI cell. 351/9954376 direzione@circolospettacoli.it

COMUE DI BESOZZO Tel. 0332/970623 biblioteca@comune.besozzo.va.it

I Biglietti sono acquistabili direttamente in teatro la sera dello spettacolo o sul sito: www.mailticket.it.