“Un Valzer per Rosie”, a Oggiona con Santo Stefano un evento per la Giornata della Memoria

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Oggiona con Santo Stefano ha accolto l’invito del Prefetto rivolto alle Amministrazioni Comunali per organizzare eventi in occasione della Giornata della Memoria, che sarà celebrata il prossimo 27 gennaio.

Per l’occasione, il 17 gennaio alle ore 20:30, nella sala consiliare del Comune, si terrà il concerto multimediale “Un Valzer per Rosie”, un racconto intenso e privo di retorica, capace di emozionare e stupire, dedicato alle vite straordinarie di musiciste, ballerine e poetesse che sopravvissero ai campi di concentramento grazie alla loro passione per l’arte e la cultura.

L’evento sarà condotto dal maestro Maurizio Padovan dell’Accademia Viscontea, musicista, storico e ricercatore premiato nel 2019 “per avere, con la musica, ridestato le coscienze su fatti storici del XX secolo”.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione significativa per riflettere e ricordare le vittime della Shoah attraverso il linguaggio universale della musica e della narrazione.