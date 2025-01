“Meraviglie d’acqua tra le vette”: il laghetti alpini del Canton Ticino in una serata di presentazione al CAI di Varese

Sarà un appuntamento da non perdere per gli amanti della montagna e delle escursioni quello di venerdì 17 gennaio 2025, alle 21: nella Sezione di Varese del Club Alpino Italiano, in via Speri della Chiesa Jemoli 12

Sarà un appuntamento da non perdere per gli amanti della montagna e delle escursioni quello di venerdì 17 gennaio 2025, alle 21: nella Sezione di Varese del Club Alpino Italiano, in via Speri della Chiesa Jemoli 12, si terrà la presentazione del libro “Meraviglie d’acqua tra le vette“ di Daniele Maini in una serata – incontro a ingresso libero.

Il volume, pubblicato dalla casa editrice svizzera Fontana Edizioni, è il secondo della collana dedicata agli itinerari in Canton Ticino e raccoglie una selezione di escursioni tra i laghetti alpini più affascinanti della regione, raccontando la bellezza e la magia di questi luoghi. Durante la serata, l’autore accompagnerà il pubblico in un viaggio tra immagini suggestive e storie di esplorazioni alla scoperta di angoli nascosti tra le vette ticinesi.

Oltre alla presentazione del libro, Daniele Maini parlerà anche delle sue precedenti esperienze alpinistiche, tra cui l’itinerario “Vita Alta Idra” e l’emozionante percorso lungo il Cammino tra ghiacciai del 2022. La serata è organizzata con il supporto di diverse realtà ticinesi, tra cui Banca Stato, AIL, Lega Polmonare Ticinese e RSI.

COS’È “MERAVIGLIE D’ACQUA TRA LE VETTE”

“Meraviglie d’acqua tra le vette” è il secondo volume della collana dedicata agli itinerari in Canton Ticino, scritto da Daniele Maini, fotografo e appassionato escursionista. Il libro propone una selezione di escursioni che conducono alla scoperta dei laghetti alpini più iconici e nascosti, raccontando la bellezza naturale e l’unicità di questi luoghi attraverso testi e fotografie.

Il viaggio fotografico intende trasmettere al lettore la suggestione di questi specchi d’acqua incastonati tra le montagne dove natura, storia e geologia si intrecciano in un contesto di grande fascino. Le schede escursionistiche forniscono informazioni dettagliate sui percorsi, corredate da mappe, indicazioni e curiosità utili per pianificare al meglio l’esperienza.

Prezzo di copertina: 39 CHF – Pagine: 308 – ISBN: 978-88-8191-735-8