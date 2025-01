Sei emozionanti storie fotografiche di Stefano Pensotti con “Le vie dei venti” a Varese

Sei storie che ci faranno riflettere su un Paese ricco di contrasti con le immagini di un fotografo conosciuto a livello mondiale.

Un viaggio che ci porterà dall’India del Sud, cuore dell’Induismo, dove i quotidiani rituali arcaici si tengono ancora negli antichi templi dove sono nati, alle notti di plenilunio dedicate alla celebrazione della Dea Yallamha, venerata nel Sud come la dea protettrice dei più umili, dei tribali, dei contadini, dei diversi. Ci farà vivere la feste di Durga Puja, Kolkata, il culto della dea guerriera, e l’Holy Festival con i giochi d’amore di Krishna per Radha. Ci farà riflettere sulle favolose miniere del Jharkhand con le sue drammatiche contraddizioni del pianeta India ritenuto, a torto o a ragione, centrale per economia sviluppo ed innovazione e su Banaras (Varanasi), luogo tra i più Sacri perchè sulle rive di Madre Ganga (fiume Gange) e per gli Induisti unico posto della terra in cui gli Dei permettono agli uomini di sfuggire al saṃsāra, cioè all’eterno ciclo di morte e rinascita.

Ma l’India non è cosa facile, esistono tante indie, l’età media in india è di 27 anni (Italia/Europa 47) e quei giovani, tutti, oggi vivono su Internet, non sulle rive del Gange. Gangajal Holy Waters: è l’acqua del Gange purificata venduta on line dai maggiori siti di e-commerce in bottigliette di plastica da 100 ml al prezzo di 200 Euro al litro. Per cerimonie religiose, rituali, puje, matrimoni.

Le creazioni di Stefano Pensotti sono apparse su numerose riviste, sia italiane che internazionali, e sono state protagoniste di mostre in tutta Italia. Un artista riconosciuto a livello mondiale: vincitore del Premio Chatwin 2007 per il reportage fotografico, annoverato tra i migliori 100 autori del Travel Photographer Of The Year 2011, premiato al Siena International Photo Award 2016 e vincitore assoluto del Travel Photographer Of The Year 2018. Nel 2019 è stato nuovamente selezionato tra i migliori 100 fotografi sia al Travel Photographer Of The Year che al HIPA di Dubai.

INGRESSO LIBERO