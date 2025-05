Diabete senza segreti, a Cuveglio un incontro aperto alla cittadinanza

Un’occasione per informarsi e approfondire, ma anche per sfatare i falsi miti e capire come affrontare il diabete oggi e domani. Martedì 20 maggio, alle 20.30, la Sala Polivalente di Cuveglio (in piazza del Comune) ospiterà l’incontro pubblico “Diabete senza segreti: un viaggio dalla storia al presente per curare il futuro”.

Relatore della serata sarà il dottor Edoardo Duratorre, diabetologo, che accompagnerà i partecipanti in un percorso divulgativo pensato per tutti, dai pazienti ai familiari, fino ai semplici cittadini interessati al tema della salute.

A introdurre l’evento sarà l’assessore alla Sanità, Ecologia e Territorio, Raffaella Mattana, promotrice dell’iniziativa nell’ambito delle attività dedicate alla prevenzione e alla promozione del benessere.

L’appuntamento è promosso dal Comune di Cuveglio e aperto alla cittadinanza.