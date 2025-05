Elmec Informatica presenta Elmec Innovation Summit, il suo primo Festival sull’Innovazione

Un evento che include 26 workshop dedicati alle frontiere della digitalizzazione delle imprese e si terrà presso il Campus Tecnologico di Elmec Informatica in Via Pret 1 a Brunello giovedì, 22 maggio 2025 a partire dalle 9.30

Elmec Informatica, l’azienda di Brunello (VA) che da più di 50 anni sviluppa servizi IT per le imprese, inaugura il suo primo Innovation Summit, un evento pensato per professionisti,

aziende e appassionati di tecnologia che desiderano approfondire tutte le tendenze nel settore dell’infrastruttura IT e acquisire le competenze più avanzate in tema di Network, Cloud, AI, sicurezza informatica e tanto altro.

L’intera giornata, che si terrà presso il Campus Tecnologico di Elmec Informatica in Via Pret 1 a Brunello giovedì, 22 maggio 2025 a partire dalle 9.30, ospiterà un ricco programma di attività che si articoleranno in 26 workshop, 10 corner tematici, 8 tavole rotonde e incontri one-to-one con il Board e i principali Responsabili dei settori IT e commerciali dell’azienda, per offrire un’occasione unica per confrontarsi con tecnici esperti di ciascun comparto e scoprire le strategie più efficaci per affrontare le sfide dell’innovazione tecnologica.

L’evento si concluderà con una grande festa finale con food & drink e un ospite speciale della musica elettronica italiana

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

● 09.30 – 09.55 | Welcome coffee e registrazione

● 09.55 – 10.10 | Apertura lavori

● 10.15 – 13.30 | Workshop e tavole rotonde – sessione del mattino

● 12.00 – 14.30 | Pranzo e networking

● 14.30 – 17.45 | Workshop e tavole rotonde – sessione del pomeriggio

● 17.50 – 18.00 | Plenaria conclusiva

● 18.00 – 22.00 | Music, food & drink

Per registrarsi e per avere maggiori informazioni visitare il sito ufficiale dell’evento.