I giovedì sera di Bodio Lomnago si tingono “di blu”: al Gallione arrivano i sapori del mare

Il profumo del mare arriva a tavola, anche in provincia di Varese. A Bodio Lomnago, immerso nel verde e a due passi dal Lago di Varese, il ristorante Al Gallione dedica il mese di maggio alla cucina di pesce con un’iniziativa pensata per chi ama cenare con gusto, senza rinunciare all’equilibrio tra qualità e convenienza.

“I Giovedì di Mare del Gallione” è la nuova proposta del ristorante per ogni giovedì sera del mese: quattro appuntamenti, quattro serate in cui lasciarsi conquistare dai sapori del mare, in un’atmosfera calda e informale, perfetta per una cena in famiglia, tra amici o in coppia.

Il menu: ogni giovedì un viaggio diverso

Ogni giovedì sera gli chef del Gallione propongono un risotto a base di pesce (diverso ogni settimana), accompagnato da un fritto misto croccante e dorato e un contorno di verdura di stagione.

A chiudere la cena, un dessert settimanale, sempre nuovo, per lasciare un ricordo dolce e raffinato. Il tutto è accompagnato da un calice di vino selezionato, acqua e caffè, con coperto incluso.

Per venire incontro alle esigenze di tutti i clienti, il Gallione propone anche una versione vegetariana o vegana del menu e un menu bambini a 15 euro, così da offrire un’esperienza piacevole anche ai più piccoli.

Prenota ora il tuo giovedì di mare

Per non perdere l’occasione di gustare una cena che profuma di mare nel cuore della provincia, è consigliata la prenotazione al numero: 0332 948196.

I posti sono limitati e le serate si preannunciano molto richieste

Le date da segnare in agenda sono:

giovedì 8 maggio – clicca qui per scaricare il menù

giovedì 15 maggio

giovedì 22 maggio

giovedì 29 maggio

Ampio parcheggio privato disponibile