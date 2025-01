Burattini e orchestra danno vita a Pinocchio, storia di un burattino a Busto Arsizio

Il Corpo musicale Santa Cecilia di Locate Varesino e la Compagnia Roggero di Angera al Teatro S.G. Bosco insieme sabato 18 gennaio alle 16.30 per un evento benefico

Il Teatro San Giovanni Bosco d Busto Arsizio ospita un evento speciale sabato 18 gennaio. Sul palco 30 musicisti del Corpo musicale Santa Cecilia di Locate Varesino assieme burattini della Compagnia Roggero di Angera daranno vita a un’inedito Pinocchio, storia di un burattino.

Lo spettacolo, diretto dal maestro Federico Cester ed adatto ad un pubblico di bambini e di adulti, andrà in scena alle ore 16.30 per regalare magia e solidairetà. Grazie alla generosità di tutti gli artisti coinvolti, l’intero incasso dell’evento sarà devoluto al Fondo Angelo Rizzi per la musica e l’arte.

Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a fondazioneangelorizzi@hotmail.com oppure 348 8449674.