“Il Giro del Mondo in 8 Brani” con il concerto della Filarmonica Indunese

La Filarmonica Indunese aprirà l’anno nuovo con il tradizionale Concerto di Gala, in programma per sabato 18 gennaio alle ore 20:45 presso il salone multiuso della Scuola Primaria “A. Ferrarin” in via Croci a Induno Olona. L’evento, patrocinato dal Comune, è aperto a tutta la cittadinanza con ingresso libero.

La Filarmonica Indunese intende proporre al pubblico un viaggio musicale intorno al mondo in 8 brani, accuratamente scelti dal Comandante Alessandra Rizzardi (Maestro dell’Associazione) e preparati da tutto l’equipaggio di musicisti.

Un ringraziamento speciale viene rivolto all’Amministrazione comunale e agli uffici per il supporto ricevuto nell’organizzazione. Durante la serata sarà presente anche il Fotoclub “La Focale” di Buguggiate, che esporrà una selezione di scatti provenienti da diverse parti del mondo.

A conclusione dell’evento, la Pro Loco di Induno Olona offrirà vin brulé ai partecipanti.

Per informazioni sui corsi di avviamento musicale: scuolafilarmonicaindunese@gmail.com o al numero 347 6065458.

Per restare aggiornati sulle attività dell’Associazione, visitare il sito www.filarmonicaindunese.it e i profili Facebook e Instagram della Filarmonica.